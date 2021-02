Redes sociales guardan silencio ante iniciativa de regulación

Twitter y Facebook decidieron guardar silencio ante la intención del Senado de regular la libertad de expresión en las redes sociales.

“Por el momento no hay nada que comentar”, dijo Twitter en una solicitud de postura realizada por el Heraldo de México, a su vez Facebook dijo que “al ser una iniciativa no comentaremos al respecto”.

No obstante Facebook reiteró que desde 2009 creó un grupo independiente de personas para que los usuarios puedan apelar las decisiones que la plataforma toma en materia de los contenidos. También trabaja con los gobiernos para asegurar la eficacia de los sistemas de revisión de mensajes que se publican en su red.

El senador Ricardo Monreal alista una iniciativa que busca evitar que las redes censuren los comentarios de los internautas y para ello estaría dando al Instituto Federal dé Telecomunicaciones (IFT) la facultad para regular este aspecto.

Jorge Fernando Negrete, experto de la consultoría Digital Policy and Law, afirmó que las redes sociales son un servicio privado y no público por lo que su regulación puede tener afectaciones económicas para las empresas, además de que las redes son espacios que habilitan la libertad de acceso a la información, por lo que no deben convertirse en medios de censura.

Los expertos también han considerado que esta iniciativa tiene un trasfondo político, con miras a las próximas elecciones intermedias en donde las campañas en redes sociales tendrán un rol importante.

Por: Adrián Arias

alg