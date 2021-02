En pandemia se rompe récord en producción agroalimentaria, "el campo no se detiene": Sader

El saldo de la balanza comercial de productos agroalimentarios acumuló hasta el mes de noviembre de 2020 un superávit de 11 mil 432 millones de dólares, esto de acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

Se trata de superávit más alto del que se tenga registró y que equivale a un incremento a tasa anual de 43.2 por ciento.

Así lo informó el titular de la Sader, Víctor Villalobos, quien además informó que en lo que corresponde a las exportaciones agroalimentarias acumuladas a noviembre, éstas reportaron un avance de 4.7 por ciento, para situarse en los 35 mil 903 millones de dólares.

Fue durante una entrevista para Bitácora de Negocios a través de El Heraldo Radio que el funcionario federal aseguró se anticipa un año similar al que se tuvo en 2020, por lo que el sector seguirá creciendo y posiblemente se incrementen las exportaciones.

El campo no se detiene ni se va a detener, me da gusto compartir que cerramos 290.6 millones de alimentos, lo que referente a otros años es una gran cantidad, pues a pesar de la pandemia, nosotros no podemos dejar de producir alimento”, destacó para El Heraldo Radio.