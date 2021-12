¡Qué no se te pase! 5 consejos para viajar seguro en estas vacaciones decembrinas

¡Por fin! Después de un largo año, el periodo de vacaciones de diciembre llega para darnos un respiro. Algunas personas tal vez se queden con sus familias en casa, pero otros aprovechen la oportunidad para salir de viaje.

Si este es tu caso, no debes olvidar tomar algunas medidas de precaución para que no te agarren en curva los imprevistos durante el viaje. De esta manera, no tendrás que preocuparte por otras cuestiones más que convivir con tu familia o amigos.

Por ello, te presentamos cinco seguros que debes contratar antes de que te vayas a descansar. Tener un respaldo financiero, a través de un seguro, es una de las mejores inversiones que podemos hacer, aconseja Natan Zetune, director ejecutivo de líneas personales en Sekura.

“Con ello, podemos tener la tranquilidad de que estaremos preparados en caso de vivir cualquier imprevisto que pueda suscitarse durante las fiestas decembrinas”, comentó el directivo.

¿Cuáles son estos?

Seguro de viaje

Si estás por planear un viaje, debes tomar en cuenta el adquirir un seguro de viaje. Esto para que te ayude en situaciones como cancelación o interrupción del viaje, gastos médicos por accidentes o enfermedades, robo o pérdida de equipaje, problemas legales, asesoría turística y hasta coberturas en caso de diagnóstico por Covid-19.

Al comprar los regalos de tus seres queridos, no olvides revisar la posibilidad de adquirir un seguro (Foto: Pixabay)

Seguro de hogar

Los accidentes en el hogar suelen incrementarse en estas fechas, según datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred). Ante esto, es clave contar con un seguro de hogar, que te apoye ante cualquier accidente que llegue a afectar el exterior de la casa o su interior como por ejemplo un cortocircuito por sobrecalentamiento de los adornos con luces navideñas.

Seguro de auto

Si decidimos emprender un viaje por carretera, además de corroborar que el auto esté en buenas condiciones, debemos revisar el tener vigente el seguro de auto. No solo protege tu coche ante cualquier accidente, sino también a las personas que viajan en él, brindando apoyo en caso de requerir atención médica asesoría legal o asistencia vial.

Seguro de Gastos Médicos

Las emergencias médicas por accidentes o enfermedades también suelen incrementarse en la temporada navideña. Por ello, es recomendable contar con un seguro de gastos médicos, el cual brinda apoyo en caso de requerir atención médica y cubre los costos que se generen por hospitalización, medicamentos, tratamientos, estudios, consultas, ambulancias, entre otros.

Seguro de compra protegida y garantías extendidas

Al comprar los regalos de tus seres queridos, no olvides revisar la posibilidad de adquirir un seguro para compra protegida. Estos por lo general los ofrecen algunas tarjetas de crédito sin costo adicional. También conviene adquirir una garantía extendida para aumentar el tiempo de cobertura o por daños por variaciones de voltaje.

Sigue leyendo:

Cena de Navidad: 5 actividades para niños para hacer durante las fiestas decembrinas

Familias gastarán hasta 8 mil pesos por festejos de diciembre a febrero, advierte Anpec

Navidad 2021: Evita fraudes en tus compras en línea con estos 10 consejos de seguridad