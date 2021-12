The American Society explica la pérdida de inversiones en México

Las decisiones en materia económica de la actual administración, la contrarreforma eléctrica y la falta de energías limpias son factores que preocupan a las empresas estadounidenses y están mermando las inversiones, indicó Larrie D. Rubin Querejeta, presidente de The American Society Of Mexico (AmSoc).

“Nuestra preocupación es la Inversión extranjera, puede haber riesgos, una de las mayores preocupaciones de las empresas norteamericanas es que en México haya energías limpias. Muchas de estas empresas tienen objetivos en las que necesitan energía limpia, si esto no se les ofrece a las empresas extranjeras se les está orillando a que busquen otros países para invertir”, comentó Rubin.

Por su parte, Ángel García-Lascurain Valero, presidente nacional del IMEF comentó que el país no tiene una estrategia de transición energética y que la contrarreforma es más una estrategia de fortalecimiento de la presencia del Estado en el sector.

La administración federal no ha invertido en sectores determinantes

“Deben separarse temas de seguridad nacional con temas de desarrollo económico, México requiere un sector energético pleno, moderno y desarrollado”, destacó García-Lascurain.

Durante la firma de un convenio de colaboración técnica entre la AmSoc y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), el representante de las empresas estadounidenses indicó que la inversión de más de 20 mil millones de dólares que realizó Samsung en Texas, para fabricar microchips, pudo destinarse a México, pero lamentablemente se decidió Texas por lo que está sucediendo en el país.

En lo que se refiere al sector energético Rubin indicó que México tiene un gran potencial energético y pudiera aprovecharlo, pero lamentablemente la contra reforma no lo permite.

El dirigente de The American Society Of Mexico, que está conformada por cerca de 18 mil empresas, comentó que entre los inversionistas norteamericanos les preocupa que no se estén cumpliendo contratos del gobierno con algunas empresas.

A pesar de lo anterior, el representante de los empresarios de EU dijo que el comercio bilateral se ha fortalecido y estima que el comercio bilateral se incremente entre 15 y 17 por ciento en 2021, y que siga con esa tendencia durante muchos años.

