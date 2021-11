¿Tienes deudas? Olvídate de ellas con estos 5 pasos

Tener deudas es normal en la vida de las personas económicamente activas; sin embargo, muchas de ellas a veces no logran finiquitarlas y terminan incrementándolas por un mal manejo en sus finanzas personales. Para evitar que esto ocurra es menester atender comenzar a tener mayor conocimiento en el terreno.

En este caso, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Codusef) emitió una serie de consejos para que las personas eviten a toda costa hacerse de una deuda y, en caso de hacerlo, sepan como poder liquidarlas sin que esto les genere un problema que sangre sus bolsillos con constancia.

La Condusef emitió una serie de recomendaciones para mejorar las finanzas personales (Foto: @CondusefMX)

¿Cómo puedo liquidar mis deudas?

La Condusef numeró un total de cinco pasos sencillos para que las personas puedan quitarse pendientes y se vayan tranquilos a la hora de dormir.

1- Hacer un presupuesto. En este caso tendrás que recortar gastos y ahorrar al menos el 10 por ciento de tus ingresos.

2- Ordenar y enumerar las deudas. El orden de éstas será desde la que requiera el menor tiempo para liquidarse. "Ojo: nunca dejes de cubrir al menor el pago mínimo de todas tus deudas.

3- Una vez liquidada la primera deuda, pasara a la siguiente y cubrir el pago mínimo más el 10 por ciento de tu ingreso neto más el pago mínimo que se realizaba a la deuda número 1. "Repite mes con mes hasta pagar totalmente tu deuda número 2.".

4- Liquidada la deuda número 2 pasar a la deuda número 3, "cubre el pago mínimo más el 10 por ciento de tu ingreso neto más el pago mínimo que realizabas a tu deuda número 1 y 2.".

5- Una vez cubiertas todas tus deudas, continúa ahorrando el 10 por ciento de tu ingreso y convierte el acelerador de pagos en un acelerador de ahorro.

Ahora ya lo sabes, no hay pretexto para no saldar esas molestas deudas que provocan que te comas las uñas y no puedas vivir en paz.

