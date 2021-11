Mudanza de la Sectur a Quintana Roo iniciará en 2022; "hay presupuesto para todo", afirma Miguel Torruco

Los planes de mudar la Secretaría de Turismo a Chetumal, no se ha retrasado y va a iniciar en 2022, aseveró Miguel Torruco Marqués, titular de la dependencia.

“No se ha retrasado, ahorita todo va en orden y todo tiene que responder a un presupuesto. (…) Siempre hay presupuesto para todo y hay prioridades para todo. En 2022 vendrá el traslado, se iniciará”, comentó Torruco tras el corte de listón del Tianguis Turístico 2021.

Esto lo dijo luego de que reconoció que el mayor aumento en el presupuesto del turismo para 2022 lo concentra una de las obras insignias de la actual administración: el Tren Maya.

El funcionario indicó que uno de los objetivos de la actual administración es diversificar el turismo y crear nuevos productos para ser más atractivos y que este sector realmente sea una herramienta de “bienestar social, democratizando y fortaleciendo las plazas de vocación turística”, destacó.

En ese sentido, Torruco Marqués detalló que hay 132 Pueblos Mágicos, 250 ciudades o pueblos con características turísticas y en éstos permea el gasto del turismo para todos los mexicanos y no solo para seis plazas turísticas.

“Eso se llama democratizar la actividad turística. Nos entregaron lugar 40 en gasto per cápita y 17 en divisas, ahí es donde vamos a medirnos al término de la administración, porque no es el número de turistas como se mide la potencialidad turística de una nación, sino del ingreso y el gasto per cápita y del beneficio a la población local”, destacó el funcionario.