Sector público y privado coinciden en recuperación económica de México

Sector público y privado coinciden sobre que México registra una recuperación de su crecimiento, pero discrepan en la forma en que está lográndose.

Ello, más allá de las diferencias sobre las expectativas del Producto Interno Bruto, de acuerdo con el Panel: El contexto económico en México ante el panorama actual”, realizado en el 9° Encuentro de Educación Financiera de Citibanamex.

A decir de Adrián de la Garza, economista en Jefe y director de Estudios Económicos de Citibanamex, la economía mexicana se encuentra en un momento de recuperación, aunque muy frágil todavía, ya que aún no se regresa a los niveles de actividad prepandemia, lo que se alcanzaría hasta el segundo semestre de 2022.

Además, de que se observa mucha dependencia del crecimiento robusto observado en Estados Unidos, a través de las remesas, exportaciones que han venido creciendo a un ritmo importante, fortaleza del sector industrial, pese a sus recientes complicaciones.

Detalló que, de acuerdo con las encuestas de marzo hasta septiembre, las expectativas de crecimiento, sobre todo las de 2021, se fueron revisando al alza de forma muy importante, y ahora se empiezan a ver revisiones a la baja, como en la última encuesta de Citibanamex, en donde el consenso ubico la tasa en 6.00 de 6.2 por ciento para este año y en 2.9 de 3.0 por ciento en 2022.

Todo ello, en un ambiente en donde se ha venido complicado en los últimos meses, derivado del ímpetu que pierde la economía después de la apertura y que se está empezando a regresar a la normalidad, los efectos de la entrada en vigor de la Ley de Outsourcing, y los problemas en las cadenas de suministro tanto a nivel global como nacional.

¿Qué dice Hacienda?

Al respecto, Iván Cajeme Villarreal Camero, Economista en Jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), dijo que se coincide con el panorama del área de análisis de Citibanamex.

Comentó que la tasa de crecimiento de esta dependencia esperada para el cierre de este año es de 6.3 por ciento que, si fuera menor, para las finanzas públicas y los ingresos, “ya no mueve mucho”.

Respecto al estimado de 4.1 por ciento para el 2022 tomada de referencia para el paquete presupuestal de 2022, refirió que ésta se estimó antes de ver las cifras de crecimiento del tercer trimestre pasado, donde ya se reflejaron los efectos de la tercera ola del Covid y las disrupciones en las cadenas de valor.

No obstante, refirió que se ve una recuperación de la inversión, ya que si se compara con la cifra que se traía en mayo pasado respecto a los niveles prepandemia ésta bajo 67 por ciento y en agosto de este año creció 1.1 por ciento, por lo que ya está en un 99 por ciento de la cifra de prepandemia,” que me parece que hay una buena recuperación”.

Además de continuar trabajando desde el gobierno para seguir materializando la inversión a través de proyectos de infraestructura, en colaboración con el sector privado, son más de 70 proyectos, en donde se tiene alrededor de 40 por cinto de avance en la parte de inversión que está en ejecución.

Lo que se suma la labor que está haciendo desde la Secretaría de Economía con Estados Unidos, para atraer nuevas empresa y plantas en la relocalización de las cadenas de valor.

Así como el consumo, la recuperación prácticamente del 100 por ciento del alrededor de 13 millones de empleos perdidos durante los cierres de abril y mayo del año pasado, así como los empleos formales que se registran ante el IMSS y el crecimiento de 14 por ciento real de la masa laboral.

¿Se hace lo que se dice?

La Inversión Fija Bruta, es el mejor indicador de confianza que hay, aunque no lo sea como tal, ya que “nos dice lo que la gente verdaderamente hace y no lo que dice”, consideró Valeria Moy, directora General del Instituto Mexicano de la Competitividad.

Comentó que más allá de las caídas en esta derivada de la pandemia, lo que realmente preocupa son sus caídas previas a la prepandemia y su recuperación con bastantes baches.

Refirió que la inversión para un país como México debería representar el 25 por ciento del Producto Interno Bruto, de los cuales 5 por ciento debieran ser pública y 20 por ciento privada, y lo que normalmente veíamos prepandemia era alrededor de 22 o 23 por ciento, llevando la mando la inversión privada con un entre 18 y 19 por ciento, y ahora lo que hemos visto es una disminución, lenta pero constante, de ambos grupos.

Puntualizó que la inversión pública tiene un efecto multiplicador bien importante, más allá del porcentaje como el 3.4 por ciento del PIB presupuestado para el 2022, pues su rol es que debe funcionar y eso solo se logra si está bien hecha, bien enfocada en proyectos necesarios que generen una rentabilidad social importante y que permite atraer inversión privada, no la expulsa.

“Y lo que estamos viendo, es que eso no está sucediendo, la inversión pública no logra despegar, a pesar de haber habido un compromiso de los otrora candidatos presidenciales en 201, cuando estaban en campaña y los tres punteros siempre decían vamos a llegar al 5 por ciento”, manifestó.

No obstante, destacó que los criterios para para el 2022 está planeado un crecimiento porcentual, aunque no así en el presupuesto y que es la primera vez que sucede, pero “vamos a ver si sí se concreta”, pues si no hay inversión no hay capacidad instalada para poder crecer ni poder cambiar al PIB potencial, sentenció.

alg

Sigue leyendo

Asetur coincide en las oportunidades que otorga el Tianguis Turístico

¿Cuándo se pagan las becas Benito Juárez para educación media? La lista completa

Ahorra 12 mil pesos en 14 semanas, con este plan desde 100 pesitos