SAT: ¿Es un delito presentar mi declaración anual en ceros?

Es verdad que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá una serie de reformas para el 2022 entre ellas la vigilancia más estricta a los contribuyentes con la finalidad de evitar el pago de impuestos y otros delitos sexuales.

Esto ha derivado muchas dudas sobre cuáles son la cosas que se podrán o no declarar a partir del próximo año, pues no hacerlo de manera correcta podría causarte multas y recargos ante el SAT.

Una de esas cuestiones esta relacionada con la declaración de impuestos, en específico sobre la declaración en ceros.

¿Qué significa declararse en ceros?

Para el SAT que una persona se declare en ceros quiere decir que durante el año fiscal nunca recibió ingresos ni tuvo un egreso.

Cuando eso pasa la persona no tiene la obligación de pagar impuestos ya que no tuvo ningún concepto que declarar y no se puede calcular un monto de impuesto.

Las personas físicas y morales son quienes pueden presentar ese tipo de declaración, pero hay reglas que deben seguir para evitar multas y sanciones.

¿Cómo se prepara un declaración en ceros?

Es importante tener en cuenta que al no generar ingresos no podrías tener un comprobante fiscal electrónico (CFDI), en caso de que tengas alguno en el año gravable deberías no presentarla de esta manera.

La razón es simple: no habría coherencia para las autoridades tributarias y eso podría causarte problemas pues serías sospechoso de defraudación fiscal.

Al declararte en ceros y tener una inconsistencia podrías ser acreedor a una suspensión temporal del Certificado de Sello Digital (CSD) y en caso no hacer la aclaración podrías perderlo de manera definitiva.

SAT puede sancionarte por declarar en ceros

Si declaraste en cero y no tuviste gastos el SAT podría acusarte de:

Falsear información

Defraudación fiscal

Declaración mal presentada

Declaración con errores

Lo más peligroso sería ser acusado de defraudación fiscal pues de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación (CFF) eso sería merecedor de una sanción además del correspondiente pago de impuestos por los ingresos.

