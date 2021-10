Miscelánea fiscal 2022 deja en vulnerabilidad a los jóvenes, asegura Max Diener

La Miscelánea Fiscal 2022 aprobada en la Cámara de Diputados ha recibido diversas críticas por parte de algunos organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pues considera que promueve el "terrorismo fiscal" y atenta contra los jóvenes.

En entrevista con Darío Celis en el programa Tiempo de Negocios de El Heraldo Televisión, Max Diener, profesor de derecho en el TEC de Monterrey, socio fundador de DLG Abogados, comentó que uno de los temas más polémicos es que los mayores de 18 años se tengan que registrar obligatoriamente al SAT.

"Tenía varias problemáticas, en cuanto a que estuvieran registrados, pero iban a tener una situación donde no tuvieran actividad económica, y dónde trazamos esa línea claramente, cuándo se empieza a declarar y cuándo no, iba a generar muchos problemas, independiente del tema de las sanciones en caso de no estar registrado, es un tema genérico que no estaba bien definido", explicó.