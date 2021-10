Canacar alerta desabasto, a causa del CFDI

La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) alertó sobre una situación de desabasto de productos y afectación en las cadenas de suministro, por la nueva medida de la autoridad hacendaria de imponer el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) en el transporte de mercancías.

En la primera entrevista a medios, José Ramón Medrano, recién nombrado presidente nacional de la Canacar, señaló que los transportistas no se van a arriesgar a transportar una carga, ya que sin el documento pueden ser acusados bajo el cargo de contrabando, todo porque el CFDI es inflexible, pues no considera modificaciones en la ruta, ni cambios de operador o de vehículo, ya sea por descompostura o imposibilidad médica, entre otros aspectos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) modificó el comprobante fiscal e incluyó 118 renglones de información para que el 1 de septiembre de este año entrara en vigor, con la idea de amparar el transporte de mercancías en el territorio nacional.

Todas las personas dedicadas al servicio de transporte van a estar obligadas a emitir el CFDI correspondiente. El documento digital debe existir desde que el transportista sale del punto del origen, e incluir la información sobre la carga al cliente.

“Conseguimos una prórroga hasta diciembre, para tener un mes de pruebas piloto y que entre en operación el 1 de enero de 2022. Es un tema que consideramos es muy delicado, pues si no se corrige la propuesta actual del gobierno vamos a ver afectada la cadena de suministro y podemos tener un problema de desabasto de mercancías”, dijo.

Señaló que en México, 97 por ciento de los transportistas en el país son pequeñas y medianas empresas, ellos mueven 50 por ciento de la carga de este país.

“¿Crees que van a tener la opción de generar las facturas electrónicas que tienen las grandes empresas? No, y tampoco en todos los lugares en donde vamos a mover la carga se cuenta con servicio de internet”, señaló.

Medrano dijo que la herramienta fiscal no considera imprevistos .“Si llevas un carga de helados y paletas y se descompone la unidad, pues hay que cambiar la mercancía de camión para hacerla llegar y el CFDI no considera esos casos, no es flexible”, explicó.

Canacar propone analizar todas las variantes para implementar el CFDI y que quede abierta la información del embarque y se cierre al terminar el viaje.

INSEGURIDAD

Otro de los inconvenientes que padece el sector es la escasez de choferes, con un déficit de 80 mil operadores a nivel nacional.

“Ahora hay 16 centros de capacitación autorizados, pero vamos a procurar tener al menos uno en cada estado de la República y, en algunos casos más”, dijo.

“El tema de la inseguridad es grave porque desalienta a la gente a trabajar. Los operadores ganan bien, pero no se quieren arriesgar por sus familias”, comentó.

Agregó que en Michoacán, Guanajuato, el Estado de México y Morelos, es muy grave el problema de atracos. "Vamos a pedir respetuosamente a la autoridad que nos ayude para hacer mejor nuestro trabajo”, puntualizó.

Por Enrique Torres

PAL