Más que planes de reactivación, se necesita dar certidumbre a la inversión para crecer: analistas

Más que un plan de reactivación económica como el que presentó la Secretaría de Economía, se requiere dar certeza jurídica a la inversión para alcanzar tasas de crecimiento elevadas y sostenibles, aseguró el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano.

“No va a haber una recuperación sostenida de crecimiento si no hay una recuperación de la inversión, y para que eso suceda no se requieren planes estatales, no se requiere programas de política industrial, se requiere certeza en las reglas del juego y que los contratos no se cambien en el largo plazo”, expuso.