Fideicomisos: No todos deben desaparecer: Eduardo Bohórquez

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo que la desaparición de fideicomisos en México podría afectar de manera negativa al país, debido a que estos recursos deben identificarse y manejarse sin opacidad.

Dijo que la manera en la que se gastaba este dinero por parte del Estado ha sido criticada durante varios años por parte de la institución y destacó que el gobierno no ha sustentado el uso de este capital.

No necesariamente estaremos dando un buen paso en el combate a la corrupción".

https://youtu.be/HyM4mVl2Uyw

Habría fuga de cerebros

[nota_relacionada id=1115380][caption id="attachment_1265502" align="aligncenter" width="1200"]Se tiene contemplado que este jueves, la iniciativa aprobada en la Comisión de Presupuesto se discuta y vote en el pleno de la Cámara de Diputados. Foto: Cuartoscuro[/caption]

En entrevista con Jesús Martín Mendoza, el analista dijo que la falta de este apoyo a diversos sectores puede afectar de manera significativa a la fuga de cerebros.

Destacó además que esta situación puede ocasionar que los investigadores, profesores, científicos y profesionales sean contactados por empresas o instituciones internacionales que los lleven a otras naciones.

Además de esto, indicó que no se debe hacer la eliminación de los más de 100 fideicomisos, debido a que no todos son iguales y no todos requieren este tratamiento, aunque se busque eliminar la corrupción en la administración de Andrés Manuel López Obrador.

[nota_relacionada id=1115380]

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

GDM