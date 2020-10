Dinero: Ésta es la cifra sin declarar, con la que puedes entrar a México

Todos los viajeros que ingresen a nuestro país tienen que cubrir ciertos requisitos que imponen las aduanas para poder entrar sin ningún problema; algunas de estas especificaciones tienen que ver con la cantidad de dinero sin declarar permitida al ingresar a México.

De no cumplir con esta norma, la persona puede ser sancionada o multada, por lo que se debe ser claro en este punto. Pero ¿Cuánto es la cantidad límite de dinero no declarada con la que cualquier persona puede ingresar a nuestro país?

El límite son 10 mil dólares o su equivalencia en cualquier otra divisa, ese monto puede ser en efectivo o cualquier otra forma de pago como son los cheques o las órdenes de pago, por lo que se tienen que considerar todos estos aspectos o de lo contrario se verá acreedor a una sanción.

Monto por mercancía

En la frontera de México solo se permite entrar al país con un equivalente de 500 dólares en mercancía. FOTO: Pixabay

Si el viajero va a ingresar a territorio nacional desde la frontera y desea ingresar alguna mercancía, aplica la misma fórmula; las aduanas tienen un monto máximo para ingresar, en el caso de México solo se permite entrar al país con un equivalente de 500 dólares en mercancía. Al viajar por carretera la cantidad disminuye a 300 dólares. La púnica excepción para ingresar un monto superior, es mediante el Programa Paisano, que permite ingresar el equivalente a 500 dólares en productos.

Sanciones y multas

Para aquellas personas que no cumplan con las normas de las aduanas e ingresen con más de 10 mil dólares no declarados pueden ser sancionado con multas que ascienden al 20 y 40 por ciento de la cantidad del monto permitido.

No obstante, si la cantidad que se intenta ingresar supera los 30 mil dólares, o su equivalente en otra moneda, y no se demuestre la procedencia del dinero, la sanción para el usuario podría ser de una pena de entre 3 y 6 años de prisión. Por ello no hay que pasar por alto las normas de las aduanas al momento de viajar.

