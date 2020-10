Quitas de capital, lo último que quiere ofrecer la banca a sus clientes

Las quitas de capital son el último recurso en el cual piensa la banca para ayudar a sus clientes que se vieron afectados por la pandemia.

Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), comentó que la banca está en la mejor disposición de ayudar a los usuarios del servicio financiero, siempre y cuando no se ponga en riesgo la solidez del sector.

En ese sentido, comentó que, tal como lo marcan los lineamientos que envió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), las quitas forman parte del plan de reestructuración de créditos, pero aconsejó que se consideren como la última opción, porque afecta el historial crediticio del acreditado.

Entre las opciones que pueden ofrecer los bancos está reducir las mensualidades en al menos 25 por ciento, disminuir las tasas de interés, la consolidación de créditos en una sola cuenta (menos hipotecario) y plazos de pago de hasta 60 meses.

“La banca, a lo largo de su historia, en todas las épocas, ha realizado quitas de capital cuando no hay alternativa. Pero sí es importante hacer notar que el no pagar capital es una pérdida para el banco de recursos que no son propios, sino que son de los ahorradores. Es muy delicado pensar que las quitas le pueden afectar a los bancos cuando hoy somos parte de la solución y queremos seguir siendo, manteniendo la fortaleza en los indicadores económicos”.

Decisión en manos del banco

En videoconferencia, Niño de Rivera señaló que es obligación de los bancos reportar una situación de esas al Buró de Crédito, porque es una base de consulta en donde se advierte que hubo una situación difícil con ese cliente.

“La recomendación que queremos insistir es que cuidar el historial crediticio hoy es el tema más relevante para cualquier cliente de la banca en materia de crédito, eso les va a dar seguridad y confianza cuando necesiten acceso al crédito”.

El líder de los banqueros reiteró que ofrecer esos planes de reestructura son opcionales, por lo que la decisión está en manos de cada banco.

Por: Fernando Franco

