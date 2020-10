ITM, la Hannover Messe de México y América Latina, gana premio global de marketing

Durante la rueda de prensa virtual de Industrial Transformation México y la Reunión Anual de Industriales 2020, el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; el Director General de Hannover Fairs México, Bernd Rohde; el Presidente de CONCAMIN, Francisco Cervantes; la Gerente Regional de Latinoamérica de UFI, Ana María Arango; el Oficial Ejecutivo del Directorado de Digitalización, Tecnología y Agronegocios de ONUDI, Alejandro Rivera Rojas; el Director y Representante para México de ONUDI, Guillermo Castellá; el Director General de Economía Municipal de León, José Manuel Casanueva de Diego; y el Presidente y CEO de Siemens México, Centroamérica y el Caribe, Alejandro Preinfalk, dieron a conocer que Industrial Transformation México 2019 se convirtió en la primera exhibición mexicana, así como la primera feria del grupo Deutsche Messe a nivel global, en ser galardonada con el premio “UFI de Mercadotecnia 2020”.

ITM: primera feria mexicana reconocida con el Premio UFI

La Asociación Global de la Industria de las Exposiciones (UFI, por sus siglas en francés) agrupa y representa a los organizadores de ferias y propietarios de recintos feriales del mundo. Es la asociación cúpula de la industria de exhibiciones a nivel global.

Representa a 773 organizaciones miembro en 82 países y regiones de todo el mundo. Desde 2001, UFI otorga premios dirigidos a reconocer las mejores prácticas y actividades destacadas en toda la industria de las exhibiciones. En este año, UFI premió a Industrial Transformation México 2019, la Hannover Messe de México y América Latina, como la feria con la mejor estrategia de mercadotecnia y comunicación a nivel global, por su labor en el enfoque “multicanal y transgeneracional”.

Ésta es la primera vez que Deutsche Messe —empresa global con más de 70 años de existencia y más de 110 ferias en el mundo cada año— gana este galardón en esta categoría. E, igualmente, es la primera ocasión en la que una feria mexicana recibe el galardón.

Durante su participación, el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mencionó:

Hoy podemos confirmar lo que vimos hace meses en la ITM 2019: que nació con buena estrella. Hace un año –lo podemos recordar- los emprendedores y los estudiantes hicieron filas enormes para ingresar, pues había un entusiasmo desbordado. Fue el mejor lanzamiento que ha tenido Deutsche Messe a nivel global en su historia, en palabras de su CEO global, Jochen Köckler. Hoy estamos listos para escribir nuevas páginas, nuevas historias de éxito. El premio de la UFI Marketing Award 2020 nos motiva y nos impulsa”.



Por su parte, Bernd Rohde, Director General de Hannover Fairs México, señaló que “ganar este premio no solo pone en alto el nombre de Industrial Transformation México, de Deutsche Messe y de Guanajuato en alto, sino pone en alto el nombre de México, pues es la primera vez que una feria en nuestro país es distinguida con este galardón.

Las páginas que atestiguan el éxito de nuestro evento las hemos plasmado en el libro que presentamos esta mañana: «Industrial Transformation México 2019: la plataforma de la Industria 4.0 en México». Para 2020 continuaremos esta historia de éxito llevando a cabo nuestro evento de manera paralela con la Reunión Anual de Industriales de CONCAMIN, con quienes firmamos un convenio hoy”.

Ana María Arango, de UFI, dijo con respecto al premio: "El equipo de Hannover Fairs Mexico supo perfectamente no solo segmentar y entender a su cliente, sino sorprenderlo a través de propuestas multicanal para que lograran percibir lo mejor de Industrial Transformation México de acuerdo con sus intereses, preferencias geográficas, estilos de vida y necesidades. Industrial Transformation México se destacó en 2019 no solo por su gran propuesta de valor en términos de contenido, sino también por haber llegado al corazón de todos sus tipos de clientes de una manera innovadora, visionaria y personalizada, por lo que este caso se convierte en un ejemplo a seguir no solo para América Latina, sino para la industria de expos a nivel global¨.

La RAI e ITM 2020 se llevarán a cabo de manera paralela en una plataforma virtual

Hoy se llevó a cabo la firma de convenio entre CONCAMIN y Hannover Fairs México para llevar a cabo la Reunión Anual de Industriales (RAI) e Industrial Transformation México (ITM) de manera paralela en la misma plataforma virtual, del 28 al 30 de octubre de 2020. Francisco Cervantes, presidente de CONCAMIN, declaró al respecto:

La coyuntura de salud actual refuerza la importancia de las alianzas y la colaboración, porque en estos momentos —más que nunca— es importante unirnos para ser más fuertes. En ese sentido, gracias al convenio que firmaremos el día de hoy entre CONCAMIN y Hannover Fairs México, conformaremos el evento y la plataforma más sólida para vincular a nuestras industrias con el conocimiento, la innovación y los avances de la Industria 4.0 no solo de México, sino del mundo, en un solo punto. A través de esta plataforma de última generación, la Reunión Anual de Industriales e Industrial Transformation México 2020 nos convertiremos en un motor para la reactivación económica del país”.

Sobre el libro Industrial Transformation México 2019

Al recibir el libro conmemorativo “Industrial Transformation México 2019: La plataforma de la Industria 4.0 en México” por parte de Bernd Rohde, Director General de Hannover Fairs México, el Gobernador dijo estar muy contento de reafirmar la celebración de ITM 2020 en Guanajuato, pues “para el Estado de Guanajuato es clave continuar con esta plataforma de despegue y parteaguas para pasar de la manufactura a la mentefactura; es decir, poder vender y exportar conocimiento al mundo. Lo hemos dicho siempre: Guanajuato quiere más guanajuatenses en el mundo, y más mundo en Guanajuato”.

Alejandro Rivera, de ONUDI, mencionó sobre el libro que da cuenta de la edición 2019 de ITM: “Este reporte —que se enmarca en el contexto específico de México, uno de los países latinoamericanos que ha registrado los mayores progresos en la transición a la Cuarta Revolución Industrial—, ofrece información sobre los desafíos, implicaciones y oportunidades para la Cuarta Revolución Industrial en economías en desarrollo.”



Alejandro Preinfalk, de Siemens, destacó en su participación que: “El año pasado fue justamente en ITM primera edición, donde tuvimos la dicha de festejar los primeros 125 años de Siemens en México; en conjunto con Hannover Messe, el gobierno de Guanajuato y la CONCAMIN festejamos la amistad, la sociedad y el sólido compromiso que Siemens tiene con México. El día de hoy, impulsamos la producción de las industrias clave. El 60% de la producción automotriz y cervecera utilizan tecnología Siemens. Tenemos presencia en el 65% de las unidades mineras y en el 76% de las plantas cementeras del país.

El compromiso de Siemens con México es incuestionable: seguiremos contribuyendo al desarrollo sostenible del país mediante nuestra participación en proyectos clave con soluciones de electrificación, automatización y digitalización en las industrias de México. Seguiremos apostando por impulsar la educación, continuaremos incidiendo en la generación de empleo y fortaleceremos las inversiones en investigación y desarrollo para hacer de México una nación innovadora".

