¿Cuál es el futuro de la nicotina en el mundo? Expertos lo revelan

¿Qué hace falta para que un país se convierta en uno libre de humo dentro de 10 o 15 años? Ese fue la principal pregunta que investigadores, científicos y el sector tabacalero se hicieron en el Foro Mundial de Tabaco y Nicotina 2020, escenario en el que abordaron las opciones que existen para acelerar el proceso de poner fin al uso de productos combustibles de tabaco y promover el objetivo de eliminar las enfermedades y muertes relacionadas con fumar.

En una serie de conferencias, los especialistas concluyeron que se necesita un esfuerzo conjunto entre la comunidad científica y los organismos de salud pública de los gobiernos de todo el mundo para elaborar regulaciones para productos de vapeadores, basados en la ciencia e impulsadas por la innovación y la tecnología para impactar en la salud pública al reducir daños por el tabaquismo tradicional.

En el Global Tobacco & Nicotine Forum (GTNF) 2020, pusieron énfasis en casos concretos, como la decisión histórica de la Food and Drug Administration (FDA, por sus siglas en inglés) para autorizar la comercialización en Estados Unidos del sistema de tabaco calentado IQOS como un producto de tabaco de riesgo modificado (Modified Risk Tobacco Product o MRTP), al considerar que dicho producto, que si bien no está libre de riesgo, es menos peligroso que los cigarrillos convencionales al sólo calentar el tabaco y no quemarlo.

Este producto de tabaco calentado -de Philip Morris Internacional (PMI), la principal compañía tabacalera del mundo- es una de las innovaciones que en los últimos años ha permitido a millones de fumadores disminuir el riesgo y exposición a agentes tóxicos y dañinos que provoca el humo del cigarro. Al no combustionar y estar libres de humo y cenizas, este dispositivo electrónico representa una mejor alternativa para las personas que eligen seguir con el consumo de tabaco y nicotina.

Asimismo, un caso similar es el de Snus, tabaco que se mete a la boca y se absorbe, que las autoridades de salud estadounidenses respaldaron como alternativa menos nociva que los cigarros.

De acuerdo con expertos como Neal Benowitz, profesor de la Universidad de California San Francisco; Clifford E. Douglas, director de la Red de Investigación de Tabaco; Moira Gilchrist, vicepresidente de comunicaciones estratégicas y científicas de PMI, y Tryggve Ljung, vicepresidente de asuntos científicos de Swedish Match, la autorización de productos como vapeadores y calentadores de tabaco sería adecuada para la protección de la salud pública, ya que producen niveles menores de sustancias tóxicas, e incluso, pueden reducir la dependencia de la nicotina en fumadores adultos adictos.

Foro Mundial de Tabaco y Nicotina 2020 se busca que también haya regulaciones más severas a la venta de cigarros, con el objetivo de que haya espacios libres de humo. Foto: Cuartoscuro

Un mundo libre de humo

En este foro, también externaron su preocupación por el consumo de cigarros en adultos jóvenes, debido a que, aunque no es un producto pensado para este sector de la población, para quienes fuman el humo no sólo suministran nicotina, sino también muchos oxidantes, protrombóticos y otros productos químicos tóxicos, lo que hace que fumar sea mucho más tóxico que la nicotina sola.

Finalmente, los especialistas insistieron en la necesidad de buscar un mundo libre de humo, a través de regulaciones para estos productos. Coincidieron en que será posible si en los próximos años la ciencia, los fabricantes, los gobiernos y la sociedad cooperan de forma genuina, con información y acceso a mejores alternativas que impacten positivamente a la población en general y a los fumadores en particular.

En el caso de México, se está a la espera de que las autoridades (principalmente la Secretaria de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris) reconsidere su decisión de prohibir la importación de vapeadores y calentadores de tabaco, y muestren apertura al diálogo para una pronta regulación, con evidencia científica como principal base para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

