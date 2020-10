Pugna por presidencia de Morena divide a bancada

La bancada de Morena se encuentra fragmentada por al menos tres grupos que apoyan cada uno a su candidato a la presidencia nacional del partido, pugna que evidenciaron esta semana a través de posicionamientos públicos.

El pasado 23 de septiembre, un grupo de 29 diputados morenistas afines a Porfirio Muñoz Ledo acusó que su coordinador Mario Delgado Carrillo lleva los dos años de la presente Legislatura sin rendir cuentas de los recursos de la bancada, y ven riesgo de que los esté utilizando para financiar su campaña para dirigir Morena; de forma contraria, este viernes otro grupo de nueve legisladores ofrecieron conferencia de prensa en defensa de Mario.

En entrevista con El Heraldo de México, la diputada Lorena Villavicenio Ayala, firmante de la carta que exige a su coordinador rendir cuentas, culpó a Delgado Carrillo de haber generado la división interna de la bancada desde hace meses, cuando hizo pública sus aspiraciones personales en el partido.

[nota_relacionada id=1258698]

Lo acusó también de dar un trato desigual entre los diputados que lo apoyan y los que no, “rompiendo la institucionalidad del grupo”, por lo que le pidió dejar temporalmente la coordinación para ir a hacer campaña.

“La decisión del coordinador de pelear la presidencia de Morena afectó la vida institucional del grupo parlamentario porque, evidentemente, todas las vinculaciones con los diputados se empezaron a partir de su adición o no a la candidatura. Quienes no estuvimos en su candidatura dio un trato diferenciado, distinto. Entonces, me parece que sería muy importante que (Delgado) valorara esa posibilidad de salir de la coordinación temporalmente para poder hacer sus recorridos y que quede en su lugar asuma una postura institucional”, dijo.

La legisladora apuntó que con la pugna se ve afectada la unidad y la igualdad de condiciones de trabajo de algunas diputadas y diputados, “pero el trabajo parlamentario se mantendrá por que la mayoría de los integrantes de Morena cumplimos nuestras responsabilidades legislativas y quien conduce los trabajos parlamentarios es y ha sido Pablo Gómez”.

La división interna se manifestó claramente en la definición de los integrantes del INE, así como en la conformación de la Mesa Directiva. La discusión de las iniciativas en el grupo se dan poco y con limitaciones importantes de participación. Hay un trato claramente diferenciado al interior del grupo parlamentario. Quienes apoyamos a Mario para ser coordinador esperábamos una conducción institucional que ponderará los perfiles, y las definiciones, pero desde entonces fueron adoptadas por grupos políticos que se prefiguraban o de los estados articulados, así se definieron las comisiones”, señaló.

Villavicencio expuso que le parece “indispensable que el coordinador se separe de su cargo temporalmente, para lograr una contienda más pareja. Hasta las iniciativas del Presidente la ha usado como plataforma de promoción”.

[nota_relacionada id=1258659]

“Respeto las aspiraciones de cada persona, y que estamos en libertad de apoyar a uno o a otro. Sin embargo, justamente por esas posturas tribales, donde solo respresentas y apoyas a quienes te apoyan, algunos diputados y diputadas nos da cuenta anticipada de cómo sería como presidente de Morena. Morena necesita a una persona que promueva los ideales de la izquierda, con voz propia que represente a todos sus militantes y simpatizantes, siempre incluyente y ese es Porfirio Muñoz Ledo”, dijo.

Además de los grupos que apoya a Delgado y a Muñoz Ledo, en la bancada hay otro grupo que apoya a su compañero Javier Hidalgo en su intención de dirigir Morena.

Por: Iván E. Saldaña

dhfm