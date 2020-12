Carlos Hank González: México y Estados Unidos son grandes aliados

México y Estados Unidos son grandes aliados, los unen lazos que nunca se van a romper, aseguró Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte.

“Tenemos mucho en común, más allá de los grandes temas en seguridad, política, inversión, turismo, migración y de que seamos el primer socio comercial el uno del otro, tenemos una profunda unión que se deja ver, escuchar y sentir en ambos lados de nuestras fronteras”, comentó el banquero.

En el marco del anuncio de las 22 universidades ganadoras de México y Estados Unidos de la última convocatoria del "Fondo de Innovación 100 mil Strong in the Americas", Hank González dijo estar convencido que la educación es clave para el crecimiento de la prosperidad como individuos y sociedad.

Acompañado del embajador del país vecino en México, Christopher Landau, señaló que, por ello, ambas naciones deben fortalecer sus lazos educativos y culturales, a través del intercambio de más estudiantes.

El Fondo de Innovación 100 mil Strong in the Americas es la colaboración del sector público-privado del Departamento de Estado de Estados Unidos, la Embajada estadounidense en México y Partners of the Americas, que colaboran conjuntamente con compañías, fundaciones, gobiernos regionales y redes académicas para apoyar y aumentar las alianzas en la educación superior entre EU y el resto del hemisferio occidental.

Alianzas

Las alianzas de este fondo proporcionan acceso a los estudiantes para participar en programas de capacitación e intercambio académico hechos a la medida y para trabajar en equipos para resolver problemas del mundo real, realizar investigaciones y adquirir habilidades técnicas que la fuerza laboral requiere hoy en día.

Desde su inicio en 2014, y hasta diciembre de 2020, el Fondo de Innovación otorgó 243 subvenciones (de 25 mil a 35 mil dólares cada una), a equipos conformados por 491 universidades e instituciones en 25 países y en 49 estados de Estados Unidos.

Con el anuncio de hoy, 20 estados mexicanos y 27 de EU se benefician de 71 subvenciones, que impactan a estudiantes y profesores en ambos países.

Esta convocatoria es patrocinada por Fundación Banorte, Fundación Gruma y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Otorga 11 subvenciones de 25 mil dólares a cada una para financiar nuevas alianzas entre universidades e instituciones de México y Estados Unidos.

“La Fuerza de 100 mil en las Américas es un ejemplo de la cooperación educativa entre nuestros países, que demuestra que cuando los mexicanos y los estadounidenses trabajamos juntos, llegamos más lejos y somos más fuertes, especialmente, cuando invertimos en la educación y en la prosperidad de nuestros pueblos”, dijo Landau.