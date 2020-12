Gobierno de México niega daño a Mipymes

Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le preocupa el cierre de más de un millón de micro y pequeños negocios, porque desde octubre inició la recuperación en el país.

Incluso, las proyecciones del gobierno le dicen que en marzo de 2021 se va a recuperar el millón de empleos formales que la pandemia desapareció.

“No conozco el informe, (pero) tengo otros datos… y no (me preocupa) porque yo tengo información de que no se nos ha caído el consumo, de que estamos recuperando empleos, no tenemos escasez de alimentos, no hay carestía de la vida, no hay devaluación del peso, no nos hemos endeudado, no han aumentado los impuestos, lo dije y lo repito ahora, vale menos la gasolina hoy que el 1 de diciembre de 2018, cuando entré”, dijo.

En la “mañanera”, el Presidente explicó que la recuperación en empleos comenzó en agosto con 90 mil plazas; en septiembre, 120 mil y octubre fueron más de 200 mil.

El Presidente recordó que fue bastante la afectación en marzo, abril, mayo, junio y julio, donde se perdieron un millón 150 mil empleos formales.

Entonces, reiteró que “ahora llevamos recuperados como 560 mil, o sea, nos faltan como 600 mil para llegar a los 20 millones 550 mil empleos que se tenían registrados en el Seguro Social antes de la pandemia”.

“Yo creo que, para fines de marzo, estamos ya igual en empleos formales”, expresó.

Explicó que lo más difícil es la pandemia, “porque no depende sólo de nuestras acciones, nos estamos aplicando a fondo, aunque ya se está avanzando en tener la vacuna”, finalizó el mandatario.

