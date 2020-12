Incrementan 72% los ciberataques a las empresas, tras pandemia

En los últimos seis meses se incrementaron 72 por ciento los ciberataques a las empresas, debido al aumento de soluciones digitales poco usuales que adaptaron las compañías para sus empleados, como el uso de redes en home office, así lo indicó Luis Trujillo, Cheif Revenue Officer de Delta Protect, empresa especializada en ciberseguridad.

En entrevista, comentó que lo anterior representa un problema, tomando en cuenta que el 35 por ciento de las empresas en México tienen infraestructura digital lo que las pone con “un riesgo latente todo el tiempo”.

Destacó que “también se ha presentado un aumento en casos de ataques cibernéticos, los cuales cada vez son más complejos y están distribuidos geográficamente en todas partes del mundo. Por lo que es vital comenzar a reforzar todo lo que es la ciberseguridad tanto en la población como en las empresas”.

El especialista mencionó que aunque la figura del CISO (Chief Information & Security Officer) o director de seguridad de la información, era poco conocida hace unos años, con la creciente digitalización y aumento de ciberamenazas se ha hecho cada vez más presente y necesaria en las organizaciones. El CISO, se encarga principalmente alinear los objetivos del negocio con la seguridad de la información y garantizar que, en todo momento, los datos sensibles queden protegidos adecuadamente.

Cabe mencionar que la regulación denominada “Ley Fintech”, puesta en marcha en 2018, señala que el CISO ya no es sólo una opción sino un requerimiento regulatorio para las empresas de tecnología financiera. No obstante, muchas veces la contratación de esta figura tiene costos elevados que una empresa en su etapa inicial con fondos limitados no puede sostener. O simplemente costos no contemplados en su nómina, es por eso que ya existe un CISO as a Service.

El CISOaaS ofrece a las Fintech lo mejor de dos mundos: la oportunidad de cumplir con la regulación que establece la “Ley Fintech” y tener un director de seguridad de la información sin la necesidad de pagar costos elevados y obteniendo grandes beneficios.

De acuerdo con esta firma mexicana especializada en blindar de hackers a las empresas, 9 de cada 10 compañías pueden tener vulnerabilidades en temas de ciberseguridad, y es que aunque en México ya se comienza a tomar seriamente el cuidado de toda la información digital aún faltan muchas cosas por hacer, por ejemplo contar con un mapeo profundo del cuidado real que tienen las empresas.

En promedio, las pérdidas derivadas por ciberataques en México en los últimos dos años han ascendido a casi 8 mil millones de dólares, el tiempor que puede tardar una empresa en recuperarse por un ataque de este tipo es de hasta 210 días.

Si bien es cierto que el sector financiero bancario es el sector más afectado por ciberataques, otro de los sectores más vulnerables es el de salud, como farmacéuticas, distribuidores u hospitales, sobre todo por la pandemia, el cual ha tenido un crecimiento en las amenazas cibernéticas: “tiempos de crisis, son tiempos de gloria para los hackers”. Otro es el sector gobierno, donde más que ciberataques, se da el ciberespionaje.

“Ante esta problemática, no sólo es necesrio devolverle la privacidad y seguridad digital a la sociedad por medio de servicios personalizados en la prevención, detección y mitigación de riesgos cibernéticos, sino también incentivar este cuidado de la ciberseguridad en el país”, mencionó Luis Trujillo.

Dado el panorama, Delta Protect desarrolló un algoritmo, que ofrece un diagnóstico gratuito a cualquier empresa para que conozcan sus debilidades en temas de ciberseguridad, como parte de la solución.

POR ENGGE CHAVARRÍA