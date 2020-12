Empresas de servicios financieros e industriales encabezan ola de despidos: Worky

Las empresas que ofrecen servicios financieros e industriales en el país fueron las que encabezaron la ola de despidos como consecuencia de la pandemia del Covid-19; así lo indicó Worky, una plataforma digital que gestiona y automatiza los procesos de Recursos Humanos.

En un comunicado, indicó que de acuerdo con datos que arrojaron sus clientes, las áreas en donde se perdieron más puestos de trabajo fue en tecnología, en donde perdieron casi 22 por ciento de la mano de obra, comercial tuvo una baja de 14 por ciento y operarios, en donde también se realizaron despidos en un nivel de 12 por ciento.

Destacó, a través de un comunicado, que 20 por ciento de los despidos fueron a ejecutivos de las compañías de servicios financieros e industriales, mientras 13 por ciento fueron en asistentes o ayudantes. Esto se debe a que los primeros “suelen tener sueldos más altos, y con estas acciones las compañías comienzan a ahorrar en nómina”.

Cabe destacar que en donde menos impactaron los despidos en las empresas en general, fue en el área de Recursos Humanos, al igual que legal y cobranza, esto se debe claramente a la necesidad de mantener una estrategia de negocio fuerte y continua tanto al interior como al exterior de la empresa ante esta coyuntura.

En cuanto a la edad, 57% de los despidos se vieron en dos rangos: 32% en personas de 26-30 años, y 35% entre 31-35 años.

“Este escenario sin duda marcó un momento clave en el manejo del personal de las empresas, así como en el comportamiento de los trabajadores que pudieron conservar sus puestos laborales en plena pandemia de Covid-19, y muestra de ello es que el home office, una solución que no era aún contemplada por todos, en México creció 47% de marzo a abril y a pesar de que en julio comenzó a bajar, pasó a ser la incidencia más usada” comentó Maya Dadoo, CEO y cofundadora de Worky, una plataforma digital que gestiona y automatiza los procesos de Recursos Humanos.

De hecho, una encuesta aplicada por Worky revela que el 80% de los HR Managers afirmaron que seguirán en trabajo remoto al menos hasta el verano del 2021. Lo cierto es que el 59% de las personas dijo sentirse menos estresados trabajando desde casa.

La firma destacó que ante este panorama implementaron acciones para no afectar su operación y el 80% de las empresas están cómodas con la implementación del home office o work from anywhere.

Otra variantes que implementaron fue la solicitud de vacaciones de los empleados, puesto que éstas bajaron de marzo a junio 52% y repuntaron hasta julio una vez que el semáforo de los estados principales pasó de rojo a naranja. “Cabe mencionar que en la mayoría de las empresas las vacaciones no son acumulables, por lo que los trabajadores tuvieron que tomarse días sin necesariamente salir de casa, lo cual tiene un impacto positivo en el bienestar de los colaboradores”.

“A pesar de que las empresas redujeron sueldos durante el segundo cuatrimestre del 2020, los bonos se mantuvieron con el fin de no generar más conflicto con los empleados, motivo por el cual, estos incentivos fueron la única incidencia que se mantuvo constante; sin embargo, los bonos resultaron ser un incentivo aún más atractivo para la productividad”, cita el comunicado.

Es importante destacar que, tras ocho meses de un fuerte confinamiento y con una vuelta de semáforo rojo la Ciudad de México, la situación de empleo en el país comienza a estabilizarse; desde agosto las empresas empezaron a contratar de nuevo y a partir de septiembre las contrataciones subieron en un 70 por ciento.

Maya Dadoo agregó que “en este sentido Worky se convirtió en el principal aliado de estas compañías, que muchas de ellas no contaban con la figura de Recursos Humanos, porque les ha ahorrado tiempos en la parte administrativa, en una herramienta de soporte, en un registro continúo del personal y en hacer una operación ordenada dentro de la organización”.

