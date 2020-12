En riesgo 400 mmdd: Larry Rubin

La posible eliminación del outsourcing en México pone en juego inversiones potenciales por 400 mil millones de dólares por parte de empresas estadounidenses, además de la creación de 2.8 millones de nuevos empleos en el país, dijo Larry Rubin, presidente de la American Society.

En conferencia virtual, el directivo dijo que si nuestro país no ofrece certidumbre los inversionistas privados podrían optar por otras naciones. “México no es el único que tiene el T-MEC, también lo tiene Canadá y si ese país posee más estabilidad y le da esa certidumbre al empresario que a lo mejor México no pueda ofrecer, pues la inversión podría irse a Canadá u otros países”.

Rubin comentó que 92 por ciento de las empresas norteamericanas radicadas en territorio nacional utilizan algún esquema de subcontratación o insourcing.

Defendió la permanencia de este esquema de subcontratación en el país, pues se utiliza tanto en Estados Unidos como en Canadá, por lo que México debe armonizar sus políticas laborales con estas naciones al tratarse de sus socios principales dentro del T-MEC.

Por separado, el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, aseguró que de prohibirse por completo el esquema de subcontratación laboral se va a generar una afectación a la actividad crediticia.

“Tendrá un impacto negativo en el crédito si se prohíbe totalmente (la subcontratación) y acaban despidiendo una cantidad importante de trabajadores, porque, al final, muchos de ellos pueden tener créditos en la banca”, comentó.

Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), dijo que el sector ocupa esquemas de subcontratación en sus sistemas de producción, por lo que “es una buena decisión” posponerlo.

