Evalúate a ti mismo y desarrolla estos 9 skills y mindsets para convertirte en un líder exitoso

Los líderes no se ponen a pensar en qué es liderazgo y qué es ser un líder, sin embargo son nociones que debemos analizar y revalorar de cara a los retos del futuro, aseguró Jacob Morgan, fundador del think tank Future Work University y autor de exitosos libros como “The future leader” (2020), “The employee Experience Advantaje” (2017) y “The future of work” (2014).

Jacob es un experto en el desarrollo de habilidades y estilos de liderazgo para el alto management, lo que lo ha llevado a plantear algunos conceptos para elevar el rendimiento de los líderes y con eso hacer crecer a sus organizaciones.

4 mentalidades o mindsets

El ciudadano global. Los líderes deben hacerse a la idea de que son ciudadanos del mundo, capaces de rodearse y aprender de personas de otras culturas, con diferentes costumbres, estilos y formas de pensar a las de él o ella. Eso hará que se expanda su mente y pueda tomar decisiones que salgan de la caja y que realmente sean innovadoras. El siervo. Durante años los líderes han sido vistos como en la cima de la pirámide, desde donde mueven los procesos y a la gente. El líder futuro deberá estar al servicio de su gente, ayudarlos a romper sus propios paradigmas y barreras de aprendizajes, para sacar todo lo mejor que puedan llegar a ser. Esto está en línea con la tendencia de “no contrates a gente por lo que ha hecho sino por lo que puedan llegar a hacer / ser”. El Chef. El secreto de los chefs es que saben cómo balancear determinados ingredientes para lograr platillos con el sabor perfecto. De la misma manera, los líderes deben balancear entre equipos, procesos, mentalidades, backgrounds. Jacob enfatiza el balance de dos ingredientes: Humanidad y Tecnología, lo que el llama “HumanIT”. El explorador. Citando como ejemplo las expediciones al Antártico del explorador Sir Ernest Henry Shackleton, Jacob Morgan hizo énfasis en la necesidad de los líderes de abrir su mente y explorar nuevas ideas, estar siempre abiertos a nuevas formas de pensar.

5 Skills para el líder futuro

Asimismo, Jacob Morgan enfatizó las habilidades o skills que los líderes deben desarrollar en línea con estas 4 mentalidades, y que ayudarán a sacar todo el potencial en favor de sus equipos y organizaciones:

The coach. Debes convertirte en un coach, en la mejor versión de ti, eso te hará ser más exitoso y ser mejor que el coach. Dos palabras que debes tener en cuenta: “Than you” (que tú) son claves, porque siempre debes ser más exitoso que tu yo anterior. The futurist. Debemos preguntarnos: ¿por qué algo sucedería o no? ¿Qué más puede suceder? ¿Qué debo hacer ante lo que pueda suceder? Es importante desarrollar una mentalidad estratégica y hacer escenarios de las situaciones para anticiparse al cambio. Yoda. Dos cualidades que Jacob resalta del personaje de Star Wars son la Empatía y el self-awareness (auto-consciencia). Es importante que en cada alto en el camino te preguntes: ¿Qué te motiva?, ¿qué te hace ser feliz?, y que estas preguntas te ayuden a iluminar la ruta hacia tus metas. The technology teenager. Vivimos en un mundo donde están creciendo las formas de comunicación y de conectarnos con todos, como la realidad aumentada, redes sociales, etcétera. Un líder del futuro tiene que estar consciente de lo que las herramientas tecnológicas pueden hacer, para encontrar las mejores soluciones para sus organizaciones. The translator. Escuchar y comunicar son conceptos milenarios, sin embargo hoy debemos revalorarlos más que nunca. Un líder es aquel que puede mediar entre su gente, a través de la escucha efectiva y la comunicación ágil y empática.

Al final de su ponencia, Morgan reveló que en una encuesta que su equipo levantó a líderes y colaboradores de organizaciones, 69% de los líderes revelaron que creen que están aplicando estos mindsets y skills, mientras que solo 39% de los empleados creían que sus líderes estaban aplicándolos. El gap de 30% en este ejercicio revela que en el mundo del alto management, percepción es realidad, por lo que los líderes del futuro deberán estar más atentos a lo que su gente piensa de ellos.

Noticias Relacionadas El futuro de los negocios está en emprender e innovar con impacto positivo: INCmty 2020

Finalmente, Morgan enfatizó que los líderes deben salir de la caja y romper con paradigmas, pues ya no pueden verse a sí mismos como seres individuales en la cima; son un engranaje vital para que los equipos funcionen y entreguen resultados. Invitó a los asistentes de INCmty a participar en la encuesta mencionada en el siguiente link: FutureLeaderSurvey.com

Conoce más sobre el festival en www.incmty.com