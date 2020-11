AMLO: se recuperan las casetas

El gobierno federal inició acciones para "recuperar" las casetas tomadas del país, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario dio a conocer que en Sinaloa empezaron a rescatar los punto de peaje este fin semana, para luego seguir el plan en otros puntos del país.

Toma de casetas

Al encabezar la liberación de la caseta Playas de Tijuana, que comunica a Tijuana y Ensenada, señaló que muchos sitios de peaje estaban en manos de la delincuencia o personas acostumbradas a vivir de estos secuestros.

"Tenían tomadas todas las casetas, incluso hasta amenazaban a los automovilistas, por lo que se irán liberando y recuperando los recursos que se perdían", señaló.

Acompañado por el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla y del titular de la SCT, Jorge Arganis, añadió que están limpiando los actos de corrupción en instituciones.

"Si a un político corrupto no le iba bien, no ganaba o no salía de candidato o era amigo del Presidente le daban de premio Capufe", argumentó.

Como en aduanas

"Estaban cómo en las aduanas, todo mundo quería ser director de la aduana. Aquí en Baja California los gobernadores eran los que imponían a los directores de las aduanas. Por qué, porque ahí estaba la corrupción", afirmó.

El mandatario agregó que está limpia también se ha extendido al Instituto Nacional de Migración (INM) y a los puertos, los cuales ya son administrados por la Secretaría de Marina (Semar).

En ese sentido, reiteró que su gobierno está poniendo "orden al caos", pues la política también se encarga de arreglar este tipo de situaciones.

Se cuida el presupuesto

Agregó que la diferencia, respecto con otros gobiernos, es que ahora sí se cuida el presupuesto, pues antes estaba destinado a repartirse entre la clase política y a los traficantes de influencias: "para tenerlos contentos".

López Obrador comentó que el presupuesto era repartido como un botín.

Añadió que por eso a la gente no le llegaba el beneficio del presupuesto, ya que el gobierno facilitaba el saqueo, y sólo se utilizaba para beneficiar a unas cuentas personas.

Por Francisco Nieto