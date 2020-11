Consigue un préstamo personal de una forma sencilla con esta plataforma

El Banco de México (Banxico) advirtió que la recuperación económica del país depende del impulso del Producto Interno Bruto (PIB) y de los estímulos fiscales de Estados Unidos.

Es muy importante para todo el mundo, pero particularmente para México, la recuperación en la dinámica de la economía de Estados Unidos", dijo Alejandro Díaz de León gobernador de Banxico.

La crisis económica se ha intensificado por la pandemia de Covid-19. Esto no es algo que afecte no sólo a México sino a muchos países del mundo. Por ello, las familias se ven preocupadas al no tener solvencia para pagar algunos gastos que ya tenían definidos.

Ante este panorama, Adrián Fernández de Mendoza, director General de Creditea, explicó que esta plataforma puede ofrecer préstamos personalizados de hasta 70 mil pesos.

Sabemos que hay necesidades distintas, pero queremos hacer un proceso sencillo donde la gente puede entrar desde nuestra página creditea.mx, y una aplicación muy sencilla. Lo pueden hacer desde su teléfono o su computadora.

Creditea es una empresa de préstamos personales en línea que pertenece a International Personal Finance PLC, uno de los grupos financieros líderes en el mundo. Actualmente ayuda a más de 2.8 millones de personas, y con IPF Digital tiene presencia en países como España, Polonia, Australia, Finlandia, Estonia, Lituana, Letonia y ahora México.

Destacó que bajo los principios de rapidez, flexibilidad y confianza, ofrecen a las personas una respuesta en menos de 24 horas. Indicó que para acceder a estos prestamos sólo es necesario contar con una identificación oficial y un comprobante de ingresos.

