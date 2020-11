México no va a perder su grado de inversión: HSBC

A pesar de la incertidumbre y del deterioro económico generado por la Covid-19, México no va a perder su grado de inversión, al menos no, en los próximos 18-24 meses, comentó Alexis Milo Caraza, economista en jefe de HSBC México.

“No vemos la pérdida de grado de inversión porque la economía de México no se va a deteriorar en términos comparativos respecto a otras economías, en la parte fiscal se va a ver mejor que otros países, y porque las calificadoras se mueven lento y de manera conservadora”, indicó el economista.

Durante su participación en la Convención Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), indicó que con la pandemia el mundo cambió y que actualmente vivimos una nueva realidad y en ésta México no va a perder la calificación, porque ha tenido un buen manejo de sus finanzas y porque los parámetros de las calificadoras también se han modificado.

“En el largo plazo to puede pasar, pueden suceder cambios que quizá hoy no anticipamos, la cosas están sucediendo muy rápido, pero no es algo que preveamos”, indicó Milo Caraza.