Ponen pausa al ajuste de tasas

En medio de un balance de riesgos “incierto” para la inflación, el Banco de México puso pausa al ciclo de recortes en la tasa de interés de referencia, la cual mantuvo en 4.25 por ciento por mayoría de votos, pues un miembro se pronunció por bajarla en 25 puntos base.

En agosto de 2019, Banxico emprendió una tendencia a la baja en el costo del crédito. En ese tiempo hizo 11 recortes, que implicaron una reducción de 400 puntos base, de 8.25 a 4.25 por ciento.

En un evento organizado por la American Society Council of the Americas, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio, dijo que la decisión no era lo que el mercado esperaba: “esta pausa va a generar mucha discusión”.

Según la encuesta Citibanamex de expectativas, el grueso de analistas anticipaba un recorte de 25 puntos base.

Banxico destacó que entre los riesgos para la inflación están episodios de depreciación del tipo de cambio; problemas logísticos y mayores costos por las medidas sanitarias y más acciones de distanciamiento que reduzcan la demanda de bienes y servicios.

