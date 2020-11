Crisis económica de la Covid-19 ocasiona que el 90% de las empresas sufran impagos

Ante los efectos de la crisis provocada por el coronavirus, 90 por ciento de las empresas sufre por la falta de pago de sus compradores (empresas o personas físicas con actividad empresarial), señaló la aseguradora de crédito Solunion México.

Ello implica que en este año los impagos entre empresas van a aumentar al menos 30 por ciento, señaló Federico Pronzati, director comercial de la compañía.

“Una crisis sanitaria, un comercio puesto en pausa por confinamiento y expectativas económicas complejas provocan que, en México, nueve de cada 10 empresas sufran por la falta de pago por parte de sus compradores”, destacó

Esos retrasos no necesariamente se traducen en siniestros, donde Solunion termina pagando porque la empresa A no le pagó a la B, pero hay rezagos que obligan a la firma a intervenir y destrabarlos con esquemas de pagos, mercadería y cosas que ayuden a sacar a flote a aquellas compañías que no tienen con qué hacer frente sus obligaciones, explicó.

En el país existen alrededor de cinco millones 53 mil 130 negocios, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Ello implica que al menos 4.5 millones tienen algún problema de retrasos en pagos.

De acuerdo con la firma, las cuentas por cobrar representan hasta 40 por ciento de los activos de una compañía, lo que pone en jaque diversos negocios en la continuidad de sus operaciones.

Noticias Relacionadas Ven más empresas ‘zombis’

Una aseguradora de crédito se encarga de cobrar los adeudos pendientes, en caso de que no sea posible recuperar esos recursos, la póliza contratada garantiza el pago de una indemnización, que varía de acuerdo con las condiciones del contrato, para solventar las cuentas por cobrar.

Pronzati comentó que es de vital importancia que las empresas consideren esta alternativa de seguro, ya que, de acuerdo con KPMG, los ejecutivos de diversas firmas esperan que su cartera vencida aumente 20 por ciento este año.

Por: Fernando Franco