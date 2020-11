¿Quién es Miguel Vives, el nuevo director general de Disney México?

Miguel Vives fue designado General Manager de The Walt Disney Company Mexico, tomando a cargo la administración local de los negocios de In-Home y Out-of-Home de la Compañía, informó la empresa en un comunicado.

En este rol, Vives reporta directamente a Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America, y es responsable de conducir todas las estrategias de la Compañía en México basándose en su profundo conocimiento del territorio, y la industria y los consumidores locales.

También es responsable de todas las acciones y negocios integrados que requieren una ejecución compartida por varias líneas de negocios simultáneamente.

“Miguel es un líder sumamente positivo, con probados récords en su trayectoria. Es un ejecutivo versátil con un liderazgo único y notables habilidades comerciales. Estoy agradecido de tener a Miguel liderando las actividades relacionadas con los productos de consumo en nuestra estructura en Latinoamérica y, a partir de ahora, de contar con él como nuevo General Manager para México.”, afirmó Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Miguel Vives tiene 23 años de experiencia en Disney, en los que ha demostrado su gran compromiso, responsabilidad y capacidad para conducir negocios con un desempeño sobresaliente, promover una comunicación estratégica y estimular la colaboración transversal que posiciona a la Compañía de la mejor forma para un crecimiento dinámico dentro de la organización global.

Antes de ser nombrado General Manager de The Walt Disney Company Mexico y Líder de Comercialización de Productos de Consumo para Disney Latinoamérica, Miguel fue Country Manager de The Walt Disney Company Brazil.

En ese cargo, ha sido responsable de todos los negocios de Disney en ese país. Entre los logros más destacados de su carrera, durante sus siete años como Country Manager de The Walt Disney Company Brazil, Miguel lideró al equipo con un enfoque sólido que seguía la máxima “una voz, una visión” para todos los negocios de licencias, venta minorista, música, juegos y distribución cinematográfica.

Anteriormente, se desempeñó como Vicepresidente de ventas minoristas, Ventas y Licencias en The Walt Disney Company Mexico. Comenzó su carrera profesional en Disney en 1997 como Gerente de ventas, Entretenimiento Hogareño, para The Walt Disney Company. Miguel estudió Ingeniería en Petróleo en la Texas A&M University (EE. UU.) y obtuvo un título universitario en Marketing de la EBC de México. También tiene un título en Gerencia Sénior del IPADE, México.

Por: Adrián Arias