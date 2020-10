Más apoyo a estados

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó en comparecencia en el Senado que van a entrar a las arcas subnacionales 7 mil 800 millones de pesos más del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Ese recurso se suma a los 47 mil millones de pesos que ya se repartieron a los estados para aminorar el impacto de la crisis económica agregó.

El funcionario afirmó que con esa medida se cubre la totalidad de las aportaciones federales y "no habrá problemas de liquidez en las entidades".

También informó que no se escatimaron recursos para la atención de la pandemia pues se destinaron 50 mil millones de pesos al sector salud.

Asimismo, anunció que este viernes formalizarán el contrato y darán un adelanto para la compra de la vacuna que se tendrá al primer trimestre de 2021.

Herrera lamentó que aún no se han recuperado alrededor de seis millones de empleos de un total de 13 millones que se vieron afectados.

“Si la pande​​​​​​​mia no está bajo control, la economía no puede seguir operando. El tema de COVID-19 no se resolvió en tres o cuatro semanas, como se pensaba al inicio en todo el mundo, sino que es algo que probablemente tendremos que vivir un año”, afirmó.

Por Misael Zavala



