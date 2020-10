No fuimos invitados al plan de inversión con IP para reactivar economía: Coparmex

El pasado lunes 5 de octubre, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y representantes de la Iniciativa Privada presentaron los 39 proyectos de inversión incluidos en el plan "Unidos por el Progreso de México y el Bienestar de Todos" con el que se busca reactivar la economía.

Se trata de 39 megaproyectos que en total dan una suma de 297 mil 344 millones de pesos y se ubican en sectores como comunicaciones y transportes, energía, agua y medio ambiente.

Sin embargo, dentro de estos proyectos que buscan reactivar paulatinamente la economía de los mexicanos, se vio distante la presencia de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), pues no fueron convocados por parte del Gobierno Federal.

Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, aseguró en entrevista con Adela Micha a través de la señal de El Heraldo Radio, que ellos no fueron convocados, pero enfatizó que sí han trabajado de cerca con el CCE.

No fuimos convocados ayer, lo que no significa que no estuviéramos trabajando con el Consejo Coordinador Empresarial”, aseveró.