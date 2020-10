Descartan inspectores de fábricas

Los agregados laborales estadounidenses "no son inspectores de fábricas", dijo Naomi Fellows, Consejera para Asuntos Laborales en la Embajada de Estados Unidos en México.

Los agregados laborales "no son inspectores... punto final", dijo la diplomática, que aceptó ser entrevistada luego de que se le atribuyera haber hecho una visita de inspección a una fábrica a la que asistió en la comitiva del embajador Christopher Landau.

"Una inspección real, con consecuencias en una fábrica, sólo puede ser hecha por las autoridades mexicanas de acuerdo con sus normas", dijo Fellows.

El trabajo de los nuevos enviados laborales estadounidenses, precisó, "no es de inspección, no son expertos en inspección y no tienen autoridad... nadie se puede presentar sin previo aviso".

Puntualizó que hay diferencia en su posición, que es un nombramiento del Departamento de Estado, para el trabajo diplomático normal: "investigamos, preguntamos y hacemos reportes en este caso, específicamente sobre lo que pasa en el campo laboral en México".

En su oficina hay un equipo en el que se siguen temas como formalidad, informalidad, salarios, grupos marginales, que acontece con la economía mexicana cuando entran más personas a los mercados laborales.

El trabajo de los agregados laborales "es más técnico" y dependen del Departamento de Trabajo. La idea no es nueva, precisó, al consignar que el plan para enviar dos estaba en marcha antes incluso de que comenzara la renegociación que llevó a la firma del ahora Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

Cumplen reglas

POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS

