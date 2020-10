Vienen días de bastante volatilidad en los mercados: Expertos

Durante los próximos días, los mercados financieros van a registrar alta volatilidad de cara a las elecciones de Estados Unidos, la cual se puede profundizar y extender si los resultados de los comicios son tan cerrados que Donald Trump o Joe Biden, candidatos a la Presidencia, no aceptan su derrota, anticipó Gabriel Casillas, director de Análisis Económico de Banorte.

"¿Qué nos espera de aquí al martes? Bastante volatilidad”, estimó el economista.

En el marco de la presentación de los resultados financieros del banco correspondientes al tercer trimestre, el especialista comentó que, independientemente de quien gane las elecciones en el país vecino, México va a estar bien.

Afirmó que a los mercados no les preocupa quién gane los comicios, sino que los resultados sean tan cerrados que alguno de los dos no acepte la derrota.

“A los mercados no les gusta la incertidumbre y si eso llegara a pasar, habría muchísima volatilidad, no es nuestro escenario base, pero sí vemos una probabilidad, que no es baja, de que suceda eso, lo cual nos afectaría a todos y el dólar se apreciaría en el corto plazo”, expuso.

Casillas consideró que la recuperación de la economía avanza a un ritmo mejor de lo previsto; sin embargo, aceptó que si el repunte de contagios de COVID-19 es de gran magnitud, se va a desacelerar el ritmo.

No obstante, descartó que aún así se vea una recuperación en “W”, es decir, una caída, una reactivación y una nueva caída profunda. Él mantiene su posición que la reactivación va a ser en forma de palomita, como la marca Nike.

Dispuestos a prestar

Marcos Ramírez, director del Grupo Financiero Banorte (GFB), aseguró que quieren prestar más a sus clientes, tal como lo solicitó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

“Estamos de acuerdo con el secretario de Hacienda; nosotros queremos prestar más, pero prestar con seguridad, porque tenemos una responsabilidad fiduciaria”, expuso.

GFB registró una utilidad neta por ocho mil 906 millones de pesos en el tercer trimestre del año, lo que significó un aumento anual de 1 por ciento.

Sin embargo, las ganancias del banco, su mayor subsidiaria, cayeron 1 por ciento en el periodo y 20 por ciento en los primeros nueve meses.

El deterioro obedeció a las reservas crediticias que integró el banco desde meses atrás para hacer frente al COVID-19.

“En el trimestre, las provisiones de crédito totales alcanzaron tres mil 138 millones de pesos, una reducción de 63 por ciento comparado con el trimestre anterior. Esta disminución se debe a que el grupo considera que las provisiones anticipadas que aplicó en el segundo trimestre serán suficientes para enfrentar los futuros retos en la cartera de crédito en todo 2020 y parte de 2021”.

La cartera de crédito total de la institución ascendió a 798 mil 478 millones de pesos en el trimestre, lo que significó un aumento anual de 9 por ciento.

Empiezan a pagar

Martínez dio a conocer que 630 mil créditos en total entraron al programa de diferimiento de pagos hasta por seis meses, el cual se anunció en abril.

Actualmente, alrededor de 64 por ciento de éstos ya terminó el periodo de apoyo, de los cuales cerca de 91 por ciento se encuentra pagando regularmente, y el resto entró a un proceso de reestructura.

Eso ayudó para que la cartera vencida del banco disminuyera de 1.2 a 0.8 por ciento.

Paga seguro

Por último Banorte dio a conocer que pagó al gobierno de Quintana Roo alrededor de 17 millones de pesos por el impacto de los huracanes recientes.

Lo anterior luego de que el gobierno del estado firmara un contrato con Seguros Banorte para proteger las playas y arrecifes del estado ante la posible ocurrencia de esos fenómenos.

El seguro, que entró en vigor el 22 de junio, tiene una cobertura de hasta 42.5 millones de pesos por evento que protege las playas marítimas y arrecifes de coral de los municipios de Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Tulum y Cozumel.

Por: Fernando Franco