Necesario frenar aumento en cuotas de espectro en telecomunicaciones: IDET

Para avanzar en la digitalización del país es necesario un cambio en la política recaudatoria y frenar los incrementos en las cuotas que pagan las empresas por el uso del espectro radioeléctrico, dijo el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET).

Esta tarde, los diputados aprobaron un incremento de 6.57 por ciento en los derechos por el uso de las frecuencias para la prestación de telefonía celular e internet, lo que contrasta con el aumento de 56.5 por ciento propuesto por el Ejecutivo Federal.

“Si bien, el ajuste a la baja es positivo, éste sigue representando una barrera para el despliegue de redes móviles más robustas y con mayor presencia a lo largo del territorio nacional”, dijo el IDET.

Por otra parte, la reforma aprobada a la Ley Federal de Derechos mantuvo la creación de nuevas cuotas de derechos para las bandas de 600 MHz, 1500 MHz y 3.5 GHz, que hoy no están sujetas a este régimen de pagos, y que el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ha identificado como bandas que resultaran de mucha utilidad para el despliegue de un ecosistema 5G en México.

Es decir, se decidió mantener una política recaudatoria, en lugar de privilegiar el establecimiento de una política que fomente inversiones –como la propuesta realizada formalmente por el propio IFT- para el desarrollo de redes de quinta generación (5G), que permitan que México no se rezague a nivel mundial en materia de redes móviles con menor latencia y mayores capacidades de carga y descarga de información, Internet de las Cosas (IoT) y Ciudades Inteligentes.

Advirtió que la reforma aprobada a la Ley Federal de Derechos, no sólo impactará de manera negativa las futuras licitaciones que busque desarrollar el IFT con el ánimo de colocar en manos de los operadores móviles una mayor cantidad de espectro útil para el fortalecimiento y modernización de sus redes, sino que terminará por afectar a los actuales usuarios mexicanos, los cuales no podrán gozar de servicios de mayor calidad y a precios más asequibles y, peor aún, hará más grande la brecha digital para todos aquellos ciudadanos que aún no pueden acceder a servicios de telecomunicaciones.

“El IDET reitera su postura y exhorta respetuosamente a la SHCP y al Senado de la República a revisar y ajustar la estructura y nivel de todas las cuotas de derechos por el uso del espectro radioeléctrico hacia la baja, evitando con ello condenar a México a un mayor rezago en conectividad”, añadió.

Por: Adrián Arías