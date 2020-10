Empresarios de EU advierten riesgos en prohibición de ciertos alimentos y bebidas en México

La Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos (USHCC) y 15 gremios empresariales fronterizos expresaron su preocupación por la aprobación de nuevas leyes en varios estados de México que prohíben la compra de ciertos alimentos y bebidas a menores de edad.

A través de un comunicado, la iniciativa privada de la frontera apuntó que este tipo de medidas podrían impactar en lo estipulado en el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entró en vigor el pasado 1 de julio.

“Estas nuevas leyes podrían afectar el comercio entre Estados Unidos y México e impactar a nuestros miembros colectivos en ambos lados de la frontera”, se lee.

Las modificaciones atentan contra el espíritu de T-MEC

Asimismo, señalaron que la modificación a las leyes dirigidas a la industria de alimentos y bebidas podrían dañar la confianza de los inversionistas con miras en México y otros mercados latinoamericanos.

El presidente y director ejecutivo de la USHCC, Ramiro A. Cavazos, señaló que la Cámara y la coalición fronteriza estará a favor de la legislación y políticas que incentiven al sector empresarial y ayude en la recuperación económica, pero estas modificaciones atentan contra el espíritu del T-MEC.

La USHCC coincidió que en plena pandemia de coronavirus que afecta a la economía global, se necesita que los gobiernos y la IP trabajen juntos para promover políticas que brinden fluidez y alienten el comercio, la creación de empleo y que permitan a todas las industrias aprovechar al máximo los acuerdos comerciales.

“Gobiernos estatales no pueden detener sectores empresariales prósperos mientras que paralizan un estímulo económico crucial para México donde la comunidad empresarial ya ha sido fuertemente afectada por el Covid-19”, aseguran.

Un llamado a trabajar juntos

Ante ello la USHCC y la Coalición Binacional hicieron un llamado al Gobierno de México —y en especial a la Secretaría de Salud y de Economía— a que trabajen juntos para salvaguardar el libre flujo de comercio implementado a través del T-MEC y que con ello se promueva la estabilidad económica.

Finalmente, la Cámara de Comercio Hispana de EU y los 15 gremios reiteraron su apoyo a los socios de la industria de alimentos y bebidas en Estados Unidos, México y América Latina en espera de que se solucionen los enormes retos económicos.

El documento está firmado por la USHCC, integrada por una red de más de 250 cámaras locales y asociaciones comerciales de EU, así como por la Nueva Coalición Binacional Empresarial entre las que se incluyen: Albuquerque Hispano Chamber of Commerce, Arizona Hispanic Chamber of Commerce, Border Plex Alliance, El Paso Hispanic Chamber of Commerce, Greater Austin Hispanic Chamber of Commerce, Los Angeles Latino Chamber of Commerce, Orange County Hispanic Chamber of Commerce, Rio Grande Valley Hispanic Chamber of Commerce, San Antonio Hispanic Chamber of Commerce, Texas Association of Mexican American Chambers of Commerce (TAMACC), Texas Border Coalition, Tucson Hispanic Chamber of Commerce, United States Hispanic Chamber of Commerce, United States-Mexico Border Philanthropy Partnership; y United States Mexico Chamber of Commerce.

"La prohibición no es la solución"

Cabe apuntar que durante el pasado mes de agosto los Congresos locales de los estados de Oaxaca y Tabasco aprobaron reformas en las que se prohíbe la venta de estos productos a menores de edad, lo que ha causado polémica pues muchos consideran que estas medidas no son la solución para combatir padecimientos como la obesidad, diabetes u otras comorbilidades.

