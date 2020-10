Vacuna contra COVID-19 es necesaria, pero no suficiente para la recuperación económica: IMEF

Contar con una vacuna contra el COVID-19 es positivo y medular para la recuperación económica, pero no suficiente para que ésta sea sostenida en el mediano y largo plazo, consideró el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Adicionalmente, se requieren incentivos económicos para ayudar a las familias y empresas que se vieron afectadas por la pandemia y certidumbre para aumentar la inversión, comentó Ángel García-Lascurain Valero, presidente del organismo.

“Me parece que es una combinación de elementos, la recuperación no se va a dar solo por la vacuna, sino por la creación de condiciones propicias para estimular la oferta y la demanda de la economía de manera sostenida”, expresó en videoconferencia.

Inversión millonaria en vacunas

Ayer, durante su comparecencia en la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, aseguró que la contención de la COVID-19 va a ser clave para una recuperación económica sostenida y adelantó que el gobierno va a pagar, la próxima semana, cuatro mil 200 millones de pesos para comprar las primeras dosis.

“La economía sólo crecerá de manera sostenida si mantenemos contenida la propagación del virus; si la pandemia no se contiene, no puede crecer de manera constante”.

Al respecto, Lascurain Valero consideró que la vacuna es el elemento central, porque cuando se tenga va a haber un periodo de reactivación mayor, pero insistió que también se requieren incentivos adicionales para acelerar el proceso.

“Los apoyos pueden ser de distinto tipo, la generación de certidumbre es una forma de apoyo, la claridad de las políticas públicas en el mediano y largo plazo es una forma de apoyo, el respeto a los contratos es una forma de apoyo”.

“También apoyos más directos, sector por sector, donde se pueden canalizar recursos o medidas más específicas, proyectos específicos, son apoyos”, expuso el líder de los ejecutivos de finanzas.

Al respecto, Mario Correa, integrante del IMEF, comentó que los primeros resultados revelan que aquellos países que están comprometiendo más recursos, específicamente en temas fiscales, como Estados Unidos y Canadá, son los que están viendo una reactivación mucho más rápida.

Agregó que una buena noticia para la economía sería que salgan pruebas de detección rápida y que sean efectivas, como se ha llegado a comentar.

“Eso puede cambiar radicalmente el panorama, sobre todo para el funcionamiento de la economía”. Mario Correa.

Urgen medidas fiscales

El presidente del IMEF urgió poner en marcha nuevas medidas que den ingresos recurrentes a las arcas gubernamentales, porque los esfuerzos recaudatorios de la autoridad tributaria son finitos y los “colchones” de las finanzas se van a acabar.

En su opinión, en 2021 no va a haber una crisis de ingresos, pero si se va a profundizar la deficiencia estructural que existe en las finanzas públicas.

“En el contexto de la política actual de no endeudamiento y no reasignación de recursos de proyectos de infraestructura hacia fines que nos parecen más urgentes, vemos una deficiencia estructural de las finanzas públicas en el mediano plazo que, probablemente, pueda convertirse en un factor de desestabilidad más adelante si no se atiende con oportunidad”, señaló.

Por: Fernando Franco

