Tenemos que ser cuidadosos en el legislativo y revisar las cuentas públicas: Ignacio Campos Equihua

Aunque sean eliminados por el Congreso de la Unión los 109 fideicomisos, los beneficiarios "no quedaran desamparados" tras el cambio a los apoyos ya establecidos, garantizó este jueves Ignacio Campos Equihua, diputado federal por Morena.

Fue durante una entrevista radiofónica con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez que el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados enfatizó en que esta propuesta tiene como objetivo enfocar a la 4T en uno de sus principales objetivos: Uso eficiente de recursos.

En este sentido, el legislador federal originario de Michoacán, enfatizó en que la intención es mejorar y tomar las decisiones necesarias para que México salga avante frente a la crisis global a causa del Covid-19.

En suma, el miembro de Economía, Comercio y Competitividad en este órgano legislativo asegura que la fracción parlamentaria del partido al frente de la 4T defiende en este sentido al Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2021.

Recordemos que el dictamen planteado en la Cámara planea extinguir 109 fideicomisos que concentran más de 68 mil 400 millones de pesos, pero no se ha aclarado cuánto se destinará para atender la crisis por la pandemia del COVID-19 y cuánto para garantizar los recursos a los beneficiarios de dichos fondos.

Tenemos que ser cuidadosos en el legislativo y revisar las cuentas públicas, revisar que en los mismos casos se debe informar que estos recursos estén bien y no tengan afectación para los beneficiarios", dijo.

Además, el legislador enfatizó en que los fideicomisos "no funcionan al 100 por ciento", y para prueba de ello citó como ejemplo a Uruapan y a una espera de apoyo para el Fonden hace 4 años que nunca llegó.

En Uruapan hace 4 años hubo siniestro climático y no tuvimos al Fonden pero no lo tuvimos porque hay requisitos que la mayoría no puedeM cumplir", puntualizó.