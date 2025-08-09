Los Pats recuerdan su ADN y vencen 48-18 a los Commanders en pretemporada

Patriotas de Nueva Inglaterra, que en su debut de pretemporada se lucieron como en los viejos tiempos, y lograron una aplastante victoria de 48-18 sobre los Commanders de Washington, en un primer paso para cambiar el rumbo de su pasado reciente.

Los mariscales pusieron de su parte. En su poco tiempo en el campo, Drake Maye mostró madurez y liderazgo, y se escapó cinco yardas por tierra para anotar en el primer cuarto. Su suplente, Joshua Dobbs, pudo anotar por la misma vía.

La ofensiva terrestre apoyó para la victoria, con 153 yardas y cuatro touchdowns que redondearon el marcador.

Como dicta la pretemporada, hubo rotaciones constantes, titulares que jugaron poco y muchos novatos buscando un lugar, pero la intensidad nunca bajó. Para los Pats, este arranque sirve como inyección de confianza tras un 2024 para el olvido sin playoffs.

Del otro lado, Washington lució irreconocible. Sin Jayden Daniels, el rookie mariscal sensación del año pasado, la ofensiva se quedó sin chispa y la defensiva sin respuestas. Nada quedó de aquel equipo que llegó al título de la Conferencia Nacional antes de caer frente a Philadelphia, campeón del último Super Bowl.

En otros resultados de ayer, Atlanta cayó 10-17 frente a los Lions de Detroit, que se quitaron la malaria de haber caído en el juego del Salón de la Fama.

Los Browns, por su parte, superaron a Carolina 30-10 en un duelo en el cual impuso condiciones en la segunda mitad y ya no se detuvo.

