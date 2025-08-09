América vs Querétaro y Atlas vs Pachuca: a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de hoy | Liga MX Jornada 4

Este sábado 9 de agosto continuarán las actividades de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con la disputa de tres partidos: América vs Querétaro, Mazatlán vs Xolos y Atlas vs Pachuca. Aquí te presentamos a qué hora y dónde ver los partidos de hoy.

América vs Querétaro y Atlas vs Pachuca: a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de hoy

Las actividades de hoy, sábado 9 de agosto, de la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX inician en punto de las 19:00 horas cuando las Águilas del América reciban en el Estadio Ciudad de los Deportes a los Gallos de Querétaro. Las acciones las podrás seguir por Canal 5 de TUDN.

América jugará de local. Foto: Google

Más tarde, a las 21:00 horas, los Cañoneros de Mazatlán enfrentarán a los Xolos de Tijuana en el Estadio El Encanto. Las acciones de este partido serán transmitidas por TV Azteca. Minutos más tarde, a las 21:05, horas el Estadio Jalisco abrirá sus puertas para albergar el partido Atlas contra Pachuca. El último partido de este sábado será transmitido por Vix.

Mazatlán enfrentará a Xolos y Atlas al Pachuca. Foto: Google

Así marcha la Tabla General del Apertura 2024

Con 3 jornadas disputadas, la Tabla General del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX es liderada por Tigres de la UANL. En puestos de Liguilla directa están Pachuca, Toluca, Monterrey, Cruz Azul y América.

En zona de Play-In están Necaxa, Mazatlán, Atlas y Xolos de Tijuana. Fuera de puestos de reclasificación están:

Santos

Guadalajara

Atlético San Luis

Pumas

León

Puebla

Juárez

Querétaro