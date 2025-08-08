¿Quién es Allan Saint-Maximin? El europeo y millonario refuerzo del América

El Club América aguarda esta semana la llegada de Allan Saint-Maximin, delantero francés que reforzará el ataque azulcrema para el Apertura 2025 en uno de los fichajes más emocionantes de la Liga MX, luego de caer eliminados sorpresivamente en la fase inicial de la Leagues Cup.

Cabe destacar que el futbolista de 28 años, procedente del Al Ahli de Arabia Saudita y con un último paso a préstamo por el Fenerbahçe de Turquía, se convertirá en una de las cartas fuertes del técnico André Jardine, que espera poder regresar al equipo a los primeros lugares.

De acuerdo con fuentes cercanas al club, las Águilas cerraron las negociaciones con el club árabe para concretar la transferencia del atacante, reconocido por su explosividad, velocidad y habilidad en el regate, pues sería la apuesta por el cuerpo técnico de André Jardine.

uD83DuDFE2?? Farewell and thank you, Allan Saint-Maximin!



Your time with Al Ahli was marked by passion, skill, and memorable moments. We wish you all the best as you embark on your new journey with Club América.



Once a Green & White, always a Green & White. uD83DuDC9AuD83EuDD0D#AlAhli |… pic.twitter.com/zIBSKHWy5M — Ahli Central (@AhliCentral1) August 8, 2025

¿Cuánto costó Allan Saint-Maximin?

Saint-Maximin, nacido en Châtenay-Malabry en 1997, inició su carrera profesional en Francia en 2011, así en la temporada 2015-2016 tuvo su primera experiencia internacional con el Hannover 96 de Alemania y, tras su regreso a la Ligue 1, dio el salto a la Premier League en 2019 con el Newcastle United.

Su etapa con las “urracas” terminó en 2023, dando paso a un periodo que lo llevó al futbol saudí y posteriormente a Turquía dónde cabe destacar que a lo largo de su trayectoria, ha disputado 333 partidos oficiales, sumando más de 23 mil minutos en el campo y en sus números globales registran 36 goles, 54 asistencias y apenas una expulsión.

Sin embargo, en sus últimos dos clubes, Al Ahli y Fenerbahçe, sus cifras se redujeron a ocho anotaciones y 15 asistencias en 62 encuentros, un rendimiento que muchos consideran por debajo de lo esperado para un jugador con su cartel, pero que habria sido resultado de situaciones extracancha.

Allan Saint Maximin ya está en el avión que lo traerá a México??uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDD85 pic.twitter.com/lhiufTlHRo — Roberto Haz (@tudimebeto) August 8, 2025

¿A qué hora llega Allan Saint-Maximin?

En Newcastle, su etapa más destacada, logró 13 goles y 21 pases de gol en cuatro temporadas, convirtiéndose en un referente ofensivo aunque con irregularidad en su rendimiento, ahora, en México, buscará consolidarse como una pieza determinante y aportar soluciones inmediatas a la ofensiva de Coapa.

El reto para Saint-Maximin será recuperar su mejor versión y adaptarse rápidamente a la Liga MX, donde, de lograrlo, podría convertirse en uno de los jugadores más importantes de la liga, por lo que su llegada está siendo esperada por fans en el Aeropuerto de la Ciudad de México, estimada cerca de las 20:00 hrs según la misma porra del equipo azulcrema.