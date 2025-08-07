Pumas pierde 3-1 ante el Inter Miami y se despide de la Leagues Cup 2025

Los Pumas de la UNAM se despidieron de la Leagues Cup 2025 en la primera ronda, luego de que cayeron por 3-1 ante el Inter Miami en la última jornada.

A pesar de que el pase estaba en sus manos, la inexperiencia del equipo auriazul, aunada a una destacada actuación de Luis Suárez, terminó con la esperanza del club.

Los universitarios abrieron el marcador, al minuto 33, tras una buena aparición de Jorge Ruvalcaba en el área, con un disparo cruzado que venció a Óscar Ustari.

Pero la ventaja no duró demasiado, luego de que Rodrigo de Paul marcó su primer gol con las Garzas, al minuto 45, para igualar el marcador.

La experiencia del Inter Miami se hizo pesar en la segunda mitad con el tanto de Luis Suárez desde los 11 pasos, con un tiro a lo Panenka que engañó a Miguel Hernández, quien ocupó el arco de Pumas en este duelo.

Tadeo Allende puso el último clavo en el resultado, al 69’, tras un pase filtrado de Suárez que firmó con un disparo de primera intención, que fue celebrado por la afición del Miami.

Inter terminó con ocho unidades en este torneo y aseguró su pase a los cuartos de final, que se disputarán entre el 19 y el 20 de agosto, en Estados Unidos.

Por otro lado, el América, que ya estaba eliminado antes del encuentro, cerró su participación en el torneo con un empate a un tanto ante Portland Timbers, pero se impuso en penaltis 5-3.

Foto AP

MAAZ