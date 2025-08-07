Este año será muy importante no solamente para los aficionados de los Miami Dolphins, sino también para su entrenador Mike McDaniel, quien en su primera temporada como entrenador en jefe del equipo (2022) logró llevarlos a los Playoffs, instancia a la que no habían accedido desde el 2016.

En 2023 la ofensiva de los Dolphins fue todo un espectáculo dentro de la cancha, apabullando a muchos de sus rivales, pero a pesar de ello nuevamente fueron incapaces de superar la ronda de Comodines, por lo que se esperaba que mejoraran aún más en 2024, pero se llevaron la desagradable sorpresa de quedar con récord perdedor (8-9) por primera vez en la era de McDaniel.

Gran parte del fracaso fue atribuible a las constantes lesiones que sufrió su Quarterback Tua Tagovailoa, quien se perdió seis encuentros por lesión. El caso de la salud de Tagovailoa es muy particular, ya que en los últimos cinco años ha sufrido cuatro conmociones cerebrales, las cuales han puesto en duda su continuidad en la NFL, sin embargo, Tua es todo un guerrero que se encuentra dispuesto a continuar jugando mientras los médicos se lo sigan permitiendo, aunque la realidad es que se encuentra arriesgando su integridad física y en un futuro eso podría cobrarle factura a su salud y calidad de vida que pudiera llegar a tener más adelante.

El mariscal de campo de los Miami Dolphins, Tua Tagovailoa (1), realiza ejercicios de entrenamiento. Créditos: AP.

En caso de que llegara a sucederle algo a Tagovailoa, los Dolphins tienen un plan de contingencia llamado Zach Wilson, a quien contrataron en la agencia libre. Wilson fue el segundo jugador en ser seleccionado por los NY Jets durante el Draft del 2021, pero jamás pudo terminar de consolidarse con ellos a pesar de que se le dieron varias oportunidades, sin embargo, de todos es sabido que los Jets son un equipo en donde ningún Quarterback ha logrado sobresalir en las últimas décadas, por lo que aún existe esperanza para la carrera de este joven jugador, quien tan solo tiene 25 años.

Los Dolphins se reforzaron con sangre joven de cara a esta nueva temporada, lo cual implica que no hicieron ninguna contratación vistosa, ya que se encuentran al límite del tope salarial.

Durante el Draft seleccionaron en la segunda ronda al novato Jonah Savaiinaea, quien puede jugar tanto de tacle como de guardia derecho, por lo que será una pieza fundamental para poder mantener una línea fuerte que pueda contener los embates de las defensivas contraria y así poder mantener sano y salvo a su Quarterback.

El ataque terrestre siempre ha sido muy importante en los esquemas que utiliza McDaniel a la ofensiva, razón por la que veremos una verdadera batalla campal por ganarse un puesto en la ofensiva entre los corredores del equipo, ya que decidieron traer al veterano Alexander Mattison, quien buscará complementar al versátil y explosivo De´Von Achane, pero Jaylen Wright y el novato Ollie Gordon no le facilitarán las cosas a Mattison, ya que ellos también buscarán tener acarreos. En zona roja donde Achane tiene cierta desventaja en comparación con sus compañeros, quienes son más altos y fuertes que él, lo cual les abre las puertas en situaciones de corto yardaje, siendo Gordon el jugador más intrigante, ya que tuvo un buen paso por el fútbol colegial y es un jugador bastante fuerte y difícil de derribar.

El quarterback de los Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, conversa con el entrenador en jefe Mike McDaniel durante una práctica. Créditos: AP

Mucho se ha especulado y rumorado acerca del posible traspaso de Tyreek Hill a otro equipo, ya que en diversas ocasiones ha mostrado cierto interés en dejar a los Dolphins, pero la extensión de contrato que firmó el año pasado por la cantidad de 90 millones de dólares dificulta mucho las cosas para poderlo intercambiar, ya que a finales de este mes su impacto salarial garantizado será prácticamente de 27 millones de dólares, lo cual haría casi imposible que lo cambien a otro equipo después de eso. En caso de que Hill fuera transferido a otro equipo, la ofensiva estaría en serios problemas, ya que Jaylen Waddle no ha demostrado contar con la capacidad para convertirse en su receptor número uno, y es que Waddle es un excelente receptor número dos, a pesar de no haber rebasado las 1,0000 yardas el año pasado. El resto de los receptores con los que cuentan no han demostrado mucho en la liga aún, siendo Malik Washington y Nick Westbrook-Ikine quienes más probabilidades tendrían de destacar.

Un jugador que sí logró salir del equipó fue el estelar esquinero Jalen Ramsey, quien se encontraba muy a disgusto, razón por la cual lo enviaron a jugar con los Pittsburgh Steelers, llevándose consigo al ala cerrada Jonnu Smith, quien terminó con 884 yardas y 8 anotaciones con el equipo de Miami el año pasado, lo cual generó una gran sorpresa el que lo decidieran usar como moneda de cambio con los Steelers, de quienes recibieron al safety Minkah Fitzpatrick.

Con la partida de Jonnu Smith, decidieron sacar del retiro al ala cerrada Darren Waller, quien tuvo destacadas actuaciones en las temporadas 2019 y 2020 jugando con los Raiders, pero en 2023 decidió firmar con los New York Giants, en donde no tuvo el rendimiento que se esperaba, razón por la cual decidió ponerle fin a su carrera, hasta el día de hoy, lo cual hace que sea muy poco probable que Waller, a sus 32 años y después de haber estado más de un año inactivo, logre regresar al nivel que alguna vez tuvo, pero sin duda es una pieza que no le caerá nada mal a esta ofensiva, ya que es un jugador que tiene excelentes manos, lo cual le será de gran ayuda para Tua Tagovailoa. El ala cerrada de los Miami Dolphins, Darren Waller, durante una conferencia de prensa en el campo de entrenamiento. Créditos: AP.

La temporada anterior la defensiva fue el punto más fuerte del equipo, a diferencia de los años previos, y es que fueron la cuarta que menos yardas permitió en toda la temporada, no obstante de eso, este año decidieron reforzar aún más su línea, reclutando en la primera ronda del Draft al novato Kenneth Grant (tacle defensivo) quien no solamente tiene un físico imponente, sino que también juega con mucha intensidad, lo cual ayudará mucho a detener las carreras de los equipos contrarios, esperando así que la defensiva secundaria no batalle tanto ahora que ya no está Ramsey.

Para los Dolphins será prácticamente imposible terminar en el primer lugar de su División, en donde los Buffalo Bills de Josh Allen no deberían de tener ningún problema para continuar como líderes, sin embargo, cuentan con los elementos necesarios para colarse a los Playoffs y ser uno de los principales animadores de la Conferencia Americana, siempre y cuando Tua Tagovailoa se mantenga sano.

Pronóstico de récord al finalizar la temporada: 10-7

Diego Carreño

@diegocarrenoff