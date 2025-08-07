Bora Milutinovic: el entrenador trotamundos que encontró en México su hogar

Bora Milutinovic, nacido el 7 de septiembre de 1944 en Bajina Bašta, Yugoslavia, es un exfutbolista y entrenador serbio reconocido mundialmente por dirigir a cinco selecciones diferentes en Copas del Mundo. Apodado “El Mago”, es célebre por su capacidad para motivar y adaptar tácticas según el equipo. Como jugador, fue mediocampista en clubes como Partizán de Belgrado y UNAM Pumas.

En entrevista con Edgar Valero para el programa de Los Profesionales del Deporte, en Heraldo Radio, el exfutbolista y entrenador serbio Velibor “Bora” Milutinovic repasó momentos clave de su trayectoria, desde sus inicios en México con los Pumas hasta su participación en la organización de la Copa del Mundo de Catar 2022.

Con un estilo cercano, Bora recordó su llegada al país en 1977 para dirigir a los Pumas de la UNAM, etapa que calificó como una de las más afortunadas de su vida.

Tuve la suerte de contar con directivos extraordinarios y un cuerpo técnico de gran calidad”, dijo.

Bora Milutinovic reconoció la influencia de figuras como Mario Velarde y Piotr Zborowski. Bajo su dirección, el equipo universitario conquistó títulos nacionales e internacionales, incluyendo la Copa Interamericana.

"Cuando llegué en 1964 para un torneo, me enamoré del país", comentó. Foto: Hanzel Forteza

Uno de los pasajes más recordados de su gestión fue la transformación de Hugo Sánchez. Según narró, cuando surgió la oportunidad de recomendarlo a clubes europeos, él no dudó en señalar su instinto goleador.

No era alto, su pierna derecha no era la mejor y no sabía driblar, pero tenía un sentido del gol impresionante”, afirmó.

Aunque no llegó al Estrella Roja de Belgrado, dijo que Hugo inició su camino europeo en el Atlético de Madrid y más tarde brilló en el Real Madrid.

Bora Milutinovic también habló también de su relación con personalidades del fútbol mundial, como Luis Aragonés, a quien reconoció por convertir a Sánchez en goleador, y Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, con quien vivió una curiosa anécdota en Sudáfrica para resolver un problema de acreditación en cuestión de minutos.

Diversas selecciones nacionales

Velibor “Bora” Milutinovic recordó cuando dirigió a México en el Mundial de 1986, y aunque calificó al equipo para Francia 1998, fue relevado antes del torneo. Sobre ese episodio, se limitó a un “no comments”, aunque destacó la satisfacción de haber liderado a una generación talentosa que brilló en Copa América 1997.

Instalado desde hace años en Catar, Milutinovic elogió la organización del Mundial 2022, al que calificó como “histórico” por su logística impecable, estadios de primer nivel y la posibilidad de asistir a más de 50 partidos en pocos días. “Nunca se hubiera podido hacer en otro lugar”, aseguró, resaltando que la final ganada por Argentina coronó un torneo soñado.

Cuando se le preguntó por qué eligió vivir en México, Bora evocó recuerdos de infancia: canciones, películas de María Félix y el folclore nacional.

Como niño adoraba México… y cuando llegué en 1964 para un torneo, me enamoré del país”, confesó.

