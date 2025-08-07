Balón de Oro 2025: LISTA COMPLETA de los nominados

El Balón de Oro 2025 está cada vez más cerca de entregarse, por lo que los organizadores ya comenzaron a presentar a los nominados por cada una de las categorías. A lo largo de estas primeras horas del día se comenzaron a revelar a los 30 nominados de la temporada 2024/25. La lista completa se irá revelando de forma paulatina este 7 de agosto, por lo que los fans del buen futbol podrán ir conociendo de a poco como quedó la contienda en las diferentes categorías.
A primera hora de este 7 de agosto, se comenzaron a revelar los nombres de los nominados para el Balón de Oro 2025. La revista France Football, organizadora de la gala donde se entrega el premio a los mejores jugadores y las mejores futbolistas compartirá a través de sus redes sociales todas las categorías y a los nominados en cada una de ellas.
La ceremonia que se celebrará en septiembre reconocerá a diversos talentos, desde jóvenes promesas, a los mejores porteros, máximos goleadores, a los mejores entrenadores, a los mejores clubes y al mejor jugador de la temporada, sin importar la categoría, por mencionar algunos de los galardones que serán entregados por la revista. Mejor pasemos a presentar a los nominados confirmados para la gala de la temporada 2024/25.
Un dato importante es que este 2025 será que se las mujeres recibirán, por primera ocasión, el reconocimiento entres categorías. Este septiembre, las mujeres fueron nominadas en premio Kopa, a la joven promesa, Yashin, a la mejor portera de la temporada, y Gerd Müller, a la máxima goleadora del torneo.
Trofeo Kopa (jóvenes promesas)
El galardón a los jovenes promesa fue el primero en ser revelado por el Balón de Oro 2025. Te dejamos la lista completa de los jugadores que pelearán por le reconocimiento. En la lista destaca Lamine Yamal y Désiré Doué.
- Ayyoub Bouaddi - LOSC
- Pau Cubarsi - Barcelona
- Désiré Doué - PSG
- Estevao - nuevo jugador del Chelsea
- Dean Huijsen - Real Madrid
- Myles Lewis-Skelly - Arsenal
- Rodrigo Mora - Porto
- Joao Neves - PSG
- Lamine Yamal - Barcelona
- Kenan Yildix - Juventus
Las nominadas para esta categoría, mismas que serán las encargadas de inaugurarla son sólo cinco, por lo que vamos a presentar a las jóvenes promesas del futbol femenino que contendrán por el premio Kopa en este 2025.
- Michelle Agyemang - Arsenal
- Linda Caicedo - Real Madrid
- Wieke Kaptein - Chelsea
- Vicky Lopez - Barcelona
- Claudia Martinez Ovando - Olimpia
Trofeo Yashin
Los nominados para este 2025 en el premio de mejor portero de la temporada so 10, por lo que vamos a repasar el nombre de todos los que pelearán por llevarse el premio a casa.
- Alisson Becker - Liverpool
- Yassine Bounou - Al-Hilal
- Lucas Chevalier - LOSC
- Thibaut Courtois - Real Madrid
- Gianluigi Donnarumma - PSG
- Emiliano Martinez - Aston Villa
- Jan Oblak - Atlético de Madrid
- David Raya - Arsenal
- Matz Sels - Nottingham Forest
- Yann Sommer - Inter de Milán
El premio a las mejores porteras también se entregará por primera ocasión en el Balón de Oro en este 2025, por lo que te dejamos a las cinco guardametas que fueron nominadas para la gala de septiembre.
- Ann-Katrin Berger - NJ/NY Gotham FC
- Cata Coll - Barcelona
- Hannah Hampton - Chelsea
- Chiamaka Nnadozie - Brighton & Hove Albion
- Daphne van Domselaar - Arsenal
Trofeo Johan Cruyff
La lista de los mejores entrenadores es bastante complicada de armar, aunque muchos ya tienen a sus favoritos. Te dejamos a los cinco nominados que buscarán quedarse con el lugar del mejor director técnico de la temporada 24/25.
- Antonio Conte - Napoli
- Luis Enrique - PSG
- Hansi Flick - Barcelona
- Enzo Maresca - Chelsea
- Arne Slot - Liverpool
La lista para determinar al mejor entrenador o entrenadora de la rama femenil también cuenta con cinco participantes. Te dejamos los nombres de todos los contendientes para que puedan comenzar a buscar al favorito de cara a la gala en el mes de septiembre.
- Sonia Bompastor - Chelsea
- Arthur Elias - Selección de Brasil Femenina
- Justine Madugu - Selección de Nigeria Femenil
- Renée Slegers - Arsenal
- Sarina Wiegman - Selección de Inglaterra Femenil
Mejores Clubes
Para los equipos se presentaron cinco clubes en la lista de nominados, por lo que es momento de presentar a todos y cada uno de las instituciones que quieren convertirse en el mejor de la temporada. La gran sorpresa es que hay uno que no es de Europa.
- FC Barcelona - España
- Botafogo - Brasil
- Chelsea - Inglaterra
- Liverpool Inglaterra
- Paris Saint-Germain - Francia
Para la rama femenil también se presentaron cinco equipos en la lista de nominados, donde también se coló uno que no pertenece a la UEFA. Se trata del Orlando Pride. Te dejamos a todos los que pelearán por llevarse el galardón a casa.
- Arsenal - Inglaterra
- FC Barcelona - España
- Chelsea - Inglaterra
- OL Lyonnes - Francia
- Orlando Pride - Estados Unidos
Nominadas al Balón de Oro
La lista para presentar a la mejor jugadora de la temporada 24-/25 presenta a muchas contendientes por el premio, por lo que vamos a pasar a presentar a todas y cada una de las futbolistas que buscarán quedarse con el Balón de Oro.
- Barbra Banda - Orlando Pride
- Sandy Baltimore - Chelsea
- Aitana Bonmati - Barcelona
- Lucy Bronze - Chelsea
- Mariona Caldentey - Arsenal
- Klara Buhl - Bayern Múnich
- Steph Catley - Arsenal
- Sofia Cantore - Juventus
- Melchie Dumornay - Lyonnes
- Tenwa Chawinga - Kansas City Current
- Esther González - Gotham
- Caroline Graham Hansen - Barcelona
- Patri Guijarro - Barcelona
- Amanda Gytuerres - Palmeiras
- Hannah Hampton - Chelsea
- Pernille Harder - Bayern Múnich
- Lindsey Heaps - Lyonnes
- Chloe Kelly - Arsenal
- Frida Leonhardsen Maanum - Arsenal
- Marta - Orlando Pride
- Clara Mateo - Paris FC
- Ewa Pajor - Barcelona
- Claudia Pina - Barcelona
- Alexia Putellas - Barcelona
- Johanna Rytting Kaneryd - Chelsea
- Alessia Russo - Arsenal
- Carlone Weir - Real Madrid
- Leah Williamson - Arsenal
Nominados del Balón de Oro
Al igual que en la femenil, para la categoría de varonil, la lista de nominados es bastante extensa y cuenta con jugadores de diversas posiciones. Pasemos a revelar a todos los candidatos. Se tiene que recordar que Yamal es el principal favorito para quedarse con el premio que se entregará en septiembre.
- Jude Bellingham - Real Madrid
- Gianluigi Donnarumma - PSG
- Ousmane Dembélé - PSG
- Serhou Guirassy - Borussia Dortmund
- Denzel Dumfries - Inter de Milán
- Désiré Doué - PSG
- Viktor Gyökeres - Sporting CP / Arsenal
- Erling Haaland - Manchester City
- Achraf Hakimi - PSG
- Harry Kane - Bayern Múnich
- Khvicha Kvaratskhelia - PSG
- Robert Lewandowski - Barcelona
- Alexis Mac Allister - Liverpool
- Lautaro Martínez - Inter de Milán
- Kylian Mbappé - Real Madrid
- Scott Mctominay - Napoli
- Nuno Mendes - PSG
- Joao Neves - PSG
- Michael Olise - Bayern Múnich
- Cole Palmer - Chelsea
- Pedri - Barcelona
- Raphinha - Barcelona
- Declan Rise - Arsenal
- Fabian Ruiz - PSG
- Mohamed Salah - Liverpool
- Virgil Van Dijk - Liverpool
- Vinicius Jr. - Real Madrid
- Vitinha - PSG
- Florian Wirtz - Bayern Múnich / Liverpool
- Lamine Yamal - Barcelona