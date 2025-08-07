Balón de Oro 2025: LISTA COMPLETA de los nominados

El Balón de Oro 2025 está cada vez más cerca de entregarse, por lo que los organizadores ya comenzaron a presentar a los nominados por cada una de las categorías. A lo largo de estas primeras horas del día se comenzaron a revelar a los 30 nominados de la temporada 2024/25. La lista completa se irá revelando de forma paulatina este 7 de agosto, por lo que los fans del buen futbol podrán ir conociendo de a poco como quedó la contienda en las diferentes categorías.

A primera hora de este 7 de agosto, se comenzaron a revelar los nombres de los nominados para el Balón de Oro 2025. La revista France Football, organizadora de la gala donde se entrega el premio a los mejores jugadores y las mejores futbolistas compartirá a través de sus redes sociales todas las categorías y a los nominados en cada una de ellas.

La ceremonia que se celebrará en septiembre reconocerá a diversos talentos, desde jóvenes promesas, a los mejores porteros, máximos goleadores, a los mejores entrenadores, a los mejores clubes y al mejor jugador de la temporada, sin importar la categoría, por mencionar algunos de los galardones que serán entregados por la revista. Mejor pasemos a presentar a los nominados confirmados para la gala de la temporada 2024/25.

Un dato importante es que este 2025 será que se las mujeres recibirán, por primera ocasión, el reconocimiento entres categorías. Este septiembre, las mujeres fueron nominadas en premio Kopa, a la joven promesa, Yashin, a la mejor portera de la temporada, y Gerd Müller, a la máxima goleadora del torneo.

Trofeo Kopa (jóvenes promesas)

El galardón a los jovenes promesa fue el primero en ser revelado por el Balón de Oro 2025. Te dejamos la lista completa de los jugadores que pelearán por le reconocimiento. En la lista destaca Lamine Yamal y Désiré Doué.

Ayyoub Bouaddi - LOSC

Pau Cubarsi - Barcelona

Désiré Doué - PSG

Estevao - nuevo jugador del Chelsea

Dean Huijsen - Real Madrid

Myles Lewis-Skelly - Arsenal

Rodrigo Mora - Porto

Joao Neves - PSG

Lamine Yamal - Barcelona

Kenan Yildix - Juventus

Las nominadas para esta categoría, mismas que serán las encargadas de inaugurarla son sólo cinco, por lo que vamos a presentar a las jóvenes promesas del futbol femenino que contendrán por el premio Kopa en este 2025.

Michelle Agyemang - Arsenal

Linda Caicedo - Real Madrid

Wieke Kaptein - Chelsea

Vicky Lopez - Barcelona

Claudia Martinez Ovando - Olimpia

Las nominadas al premio Kopa (IG: ballondorofficial)

Trofeo Yashin

Los nominados para este 2025 en el premio de mejor portero de la temporada so 10, por lo que vamos a repasar el nombre de todos los que pelearán por llevarse el premio a casa.

Alisson Becker - Liverpool

Yassine Bounou - Al-Hilal

Lucas Chevalier - LOSC

Thibaut Courtois - Real Madrid

Gianluigi Donnarumma - PSG

Emiliano Martinez - Aston Villa

Jan Oblak - Atlético de Madrid

David Raya - Arsenal

Matz Sels - Nottingham Forest

Yann Sommer - Inter de Milán

El premio a las mejores porteras también se entregará por primera ocasión en el Balón de Oro en este 2025, por lo que te dejamos a las cinco guardametas que fueron nominadas para la gala de septiembre.

Ann-Katrin Berger - NJ/NY Gotham FC

Cata Coll - Barcelona

Hannah Hampton - Chelsea

Chiamaka Nnadozie - Brighton & Hove Albion

Daphne van Domselaar - Arsenal

Todas las nominadas a Mejor Portera en el 2025 (IG: ballondorofficial)

Trofeo Johan Cruyff

La lista de los mejores entrenadores es bastante complicada de armar, aunque muchos ya tienen a sus favoritos. Te dejamos a los cinco nominados que buscarán quedarse con el lugar del mejor director técnico de la temporada 24/25.

Antonio Conte - Napoli

Luis Enrique - PSG

Hansi Flick - Barcelona

Enzo Maresca - Chelsea

Arne Slot - Liverpool

Los cinco contendientes por el premio al Mejor Entrenador (IG: ballondorofficial)

La lista para determinar al mejor entrenador o entrenadora de la rama femenil también cuenta con cinco participantes. Te dejamos los nombres de todos los contendientes para que puedan comenzar a buscar al favorito de cara a la gala en el mes de septiembre.

Sonia Bompastor - Chelsea

Arthur Elias - Selección de Brasil Femenina

Justine Madugu - Selección de Nigeria Femenil

Renée Slegers - Arsenal

Sarina Wiegman - Selección de Inglaterra Femenil

La lista de todos los contendientes a Mejor Entrenador en la rama femenil (IG: ballondorofficial)

Mejores Clubes

Para los equipos se presentaron cinco clubes en la lista de nominados, por lo que es momento de presentar a todos y cada uno de las instituciones que quieren convertirse en el mejor de la temporada. La gran sorpresa es que hay uno que no es de Europa.

FC Barcelona - España

Botafogo - Brasil

Chelsea - Inglaterra

Liverpool Inglaterra

Paris Saint-Germain - Francia

Los equipos nominados en la rama varonil (IG: ballondorofficial)

Para la rama femenil también se presentaron cinco equipos en la lista de nominados, donde también se coló uno que no pertenece a la UEFA. Se trata del Orlando Pride. Te dejamos a todos los que pelearán por llevarse el galardón a casa.

Arsenal - Inglaterra

FC Barcelona - España

Chelsea - Inglaterra

OL Lyonnes - Francia

Orlando Pride - Estados Unidos

Los equipos nominados en la rama femenil (IG: ballondorofficial)

Nominadas al Balón de Oro

La lista para presentar a la mejor jugadora de la temporada 24-/25 presenta a muchas contendientes por el premio, por lo que vamos a pasar a presentar a todas y cada una de las futbolistas que buscarán quedarse con el Balón de Oro.

Barbra Banda - Orlando Pride

Sandy Baltimore - Chelsea

Aitana Bonmati - Barcelona

Lucy Bronze - Chelsea

Mariona Caldentey - Arsenal

Klara Buhl - Bayern Múnich

Steph Catley - Arsenal

Sofia Cantore - Juventus

Melchie Dumornay - Lyonnes

Tenwa Chawinga - Kansas City Current

Esther González - Gotham

Caroline Graham Hansen - Barcelona

Patri Guijarro - Barcelona

Amanda Gytuerres - Palmeiras

Hannah Hampton - Chelsea

Pernille Harder - Bayern Múnich

Lindsey Heaps - Lyonnes

Chloe Kelly - Arsenal

Frida Leonhardsen Maanum - Arsenal

Marta - Orlando Pride

Clara Mateo - Paris FC

Ewa Pajor - Barcelona

Claudia Pina - Barcelona

Alexia Putellas - Barcelona

Johanna Rytting Kaneryd - Chelsea

Alessia Russo - Arsenal

Carlone Weir - Real Madrid

Leah Williamson - Arsenal

Nominados del Balón de Oro

Al igual que en la femenil, para la categoría de varonil, la lista de nominados es bastante extensa y cuenta con jugadores de diversas posiciones. Pasemos a revelar a todos los candidatos. Se tiene que recordar que Yamal es el principal favorito para quedarse con el premio que se entregará en septiembre.

Jude Bellingham - Real Madrid

Gianluigi Donnarumma - PSG

Ousmane Dembélé - PSG

Serhou Guirassy - Borussia Dortmund

Denzel Dumfries - Inter de Milán

Désiré Doué - PSG

Viktor Gyökeres - Sporting CP / Arsenal

Erling Haaland - Manchester City

Achraf Hakimi - PSG

Harry Kane - Bayern Múnich

Khvicha Kvaratskhelia - PSG

Robert Lewandowski - Barcelona

Alexis Mac Allister - Liverpool

Lautaro Martínez - Inter de Milán

Kylian Mbappé - Real Madrid

Scott Mctominay - Napoli

Nuno Mendes - PSG

Joao Neves - PSG

Michael Olise - Bayern Múnich

Cole Palmer - Chelsea

Pedri - Barcelona

Raphinha - Barcelona

Declan Rise - Arsenal

Fabian Ruiz - PSG

Mohamed Salah - Liverpool

Virgil Van Dijk - Liverpool

Vinicius Jr. - Real Madrid

Vitinha - PSG

Florian Wirtz - Bayern Múnich / Liverpool

Lamine Yamal - Barcelona