Óscar Valdez regresa a Sonora para enfrentar a Richard Medina

Luego de un periodo de reflexión y cambios profundos en su entorno profesional, el excampeón mundial Óscar Valdez vuelve a la acción el próximo 6 de septiembre, en lo que será una noche significativa tanto en lo deportivo como en lo personal. El sonorense se presentará por primera vez como boxeador profesional en su tierra natal, Nogales, para enfrentar al estadounidense Richard Medina (16-3, 9 KO's) en un combate pactado a 10 asaltos en la división superpluma.

Óscar Valdez (32-2, 23 KO’s), quien ha sido una de las figuras más representativas del boxeo mexicano en los últimos años, llega a esta cita no solo con el objetivo de reencontrarse con la victoria, sino también con una nueva etapa en su carrera.

Tras concluir su relación laboral con el reconocido entrenador Eddy Reynoso, el sonorense ha decidido volver a trabajar con Manny Robles, con quien ya ha comenzado su preparación para este compromiso.

Para Óscar Valdez, esta pelea significa más que un regreso. Foto: IG

Óscar Valdez busca recuperar su frescura y solidez

Este movimiento marca un cambio estratégico importante, pues Óscar Valdez busca recuperar la frescura y solidez que lo llevaron a conquistar títulos mundiales en dos divisiones: primero en peso pluma con la OMB (2016-2019), y posteriormente en superpluma con el CMB, cuando noqueó de forma contundente a Miguel “Alacrán” Berchelt en 2021.

En esta ocasión, el rival será Ricky Medina, un joven originario de San Antonio, Texas, que a sus 24 años ya ha probado el nivel de la élite, enfrentando a figuras como Raymond Ford. Medina llega motivado por la posibilidad de dar la sorpresa y meterse de lleno en el radar internacional con una victoria ante un nombre de peso como Valdez.

El evento será organizado por Top Rank y Zanfer Boxing, con el respaldo de autoridades locales, y será transmitido en México por TV Azteca, dentro del tradicional formato de Box Azteca, lo que asegura una amplia difusión del combate.

Para Óscar Valdez, esta pelea significa más que un regreso. “Es un sueño hecho realidad pelear en Nogales. Siempre quise darle esta alegría a mi gente”, compartió el púgil a través de sus redes sociales.

Además esta pelea tiene un peso importante, ya que busca dejar en el pasado la serie de altibajos que acumula desde 2022 en donde ha intercalado tres derrotas (Shakur Stevenson y dos contra el Vaquero Navarrete) por dos victorias (Adam López y Liam Wilson).

Más allá del resultado, será una noche de emociones intensas, marcada por el retorno a sus raíces y el inicio de un nuevo ciclo en su carrera profesional.

