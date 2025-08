Los aficionados de los Jets llegaron con muy altas expectativas la temporada pasada, ya que pensaban que Aaron Rodgers finalmente volvería a mostrar la magia que le conocimos con los Green Bay Packers, sin embargo, a sus 40 años y regresando de una lesión que lo dejó fuera de toda la temporada 2023, Rodgers no pudo ser el salvador del equipo, por lo que una vez más terminaron teniendo una temporada para el olvido.

Las dos temporadas en las que Rodgers estuvo con los NY Jets fueron un rotundo fracaso tanto para él como para el equipo de la gran manzana, ya que Rodgers sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante su debut con el equipo en el 2023, y el año pasado nunca se le terminó de ver cómodo en el terreno de juego, a pesar de que la directiva de los Jets lo rodeó con los receptores que él había solicitado, como fueron Davante Adams y Allen Lazard, sus grandes amigos con quienes había jugado en los Packers.

Después de cuatro temporadas y con un récord de 20 victorias y 36 derrotas, el entrenador en jefe Robert Saleh, quien nunca pudo establecer una buena relación con Rodgers, fue despedido el año pasado, dejando a Jeff Ulbrich como entrenador interino para terminar la temporada, y para este año decidieron contratar a Aaron Glenn para tratar de enderezar el barco.

El entrenador de los New York Jets, Aaron Glenn, observa a sus jugadores durante el entrenamiento. Créditos: AP

La última vez en la que los NY Jets llegaron a los Playoffs fue en 2010, de la mano de su Quarterback Mark Sanchez, y desde entonces no han vuelto a ser un equipo relevante, por lo que esperan que Aaron Glenn pueda inculcarles una nueva mentalidad que los lleve a tener una cultura ganadora, ya que Glenn viene de haber sido el Coordinador Defensivo de los Detroit Lions (2021-2024), con quienes se quedó demasiado cerca de llegar al Super Bowl hace un par de años.

Esta es la primera ocasión en la que Glenn será entrenador en jefe de un equipo, pero esto no debería de afectarle en lo más mínimo, ya que cuenta con mucha experiencia, sobre todo a la defensiva, debido a que anteriormente se desempeñó como entrenador de diferentes posiciones defensivas, además de ser alguien que le guarda mucho cariño a los Jets, ya que con ellos debutó como jugador profesional en 1994.

Este año los reflectores estarán puestos sobre el Quarterback Justin Fields, quien tuvo un paso agridulce con los Pittsburgh Steelers en 2024, ya que tuvo un buen inicio de campaña en el que guio al equipo a 4 victorias por tan solo dos derrotas a cambio, sin embargo, Mike Tomlin decidió darle las riendas de la ofensiva a Russell Wilson a mitad de temporada, motivo por el cual Fields no tuvo interés en continuar con Pittsburgh, decidiendo así firmar con los Jets, con quienes tiene asegurada la titularidad, al menos por esta temporada.

El mariscal de campo de los New York Jets, Justin Fields (7), realiza ejercicios de calentamiento durante un entrenamiento. Créditos: AP.

Durante el inicio de la pretemporada, Fields le dio un tremendo susto a todo el equipo, ya que en un entrenamiento sufrió un pisotón de manera accidental por parte de un compañero, mismo que le provocó que se le dislocara un dedo del pie, lo cual le ha impedido entrenar al cien por ciento en estos días, sin embargo, se espera que se encuentre completamente recuperado para el inicio de la temporada.

A pesar de no contar con números tan espectaculares, pero sí con mucho talento, Garrett Wilson, a quien le extendieron su contrato por cuatro años a cambio de 130 millones de dólares, continuará siendo el principal receptor del equipo, pero ya sin Davante Adams no existe un claro segundo receptor en quien se pueda confiar, por lo que el novato Arian Smith tendrá la puerta abierta para reclamar dicho puesto, aprovechando que es uno de los jugadores más veloces de la NFL, aunque tiene que aprender a aferrarse al ovoide, ya que durante su paso por el fútbol colegial fue uno de los jugadores que más pases soltó. Otro receptor que hay que mantener en la mira es Malachi Corley, a quien seleccionaron el año pasado con la esperanza de que pudiera contribuir a la ofensiva, lo cual no sucedió, pero este jugador cuenta con atributos muy similares a los de Deebo Samuel, por lo que podría explotar este año.

Mason Taylor es alguien que se hará notar de inmediato a la ofensiva, ya que este ala cerrada novato tiene el potencial para convertirse en uno de los objetivos favoritos de Fields, como lo fue Cole Kmet con los Chicago Bears. Los Jets no han tenido un ala cerrada dominante en los últimos años, por lo que Taylor buscará hacer historia con ellos.

Breece Hall se perfila para continuar siendo su corredor titular a pesar de que en ninguna de las tres temporadas en las que ha jugado ha sido capaz de rebasar las 1,000 yardas por tierra. Los Jets tienen a dos jóvenes corredores esperando tener una oportunidad, que son Braelon Allen e Isaiah Davis, a quienes seleccionaron en el Draft del año pasado y ambos se encuentran listos para robarle la titularidad a Hall si no se aplica. El corredor de los New York Jets, Breece Hall (20), y el mariscal de campo Justin Fields (7), realizan ejercicios juntos en el campo de entrenamiento. Créditos: AP

En la defensiva cuentan con el mejor esquinero de la liga que es Sauce Gardner, a quien recientemente convirtieron en el esquinero mejor pagado de la liga con 130 millones de dólares, ya que desde que llegó a la NFL ha sido un jugador que ha destacado de sobremanera.

Los Jets son una verdadera incógnita para esta campaña, ya que Justin Fields ha fracasado en los últimos dos equipos con los que ha estado, por lo que las expectativas se mantienen muy bajas, aunque en esta liga todo puede suceder, sobre todo si se cuenta con una gran defensiva como es el caso, pero también necesitarán que la ofensiva ponga su granito de arena para poder salir adelante.

Pronóstico de récord al finalizar la temporada: 6-11

Diego Carreño

@diegocarrenoff