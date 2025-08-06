Juan Luis Barrios lanza su primer libro “Sueño Olímpico”: Busco mandar un mensaje y dar a conocer una historia"

Luego de más de dos décadas como uno de los fondistas más destacados de México, Juan Luis Barrios ha dado un paso hacia una nueva faceta profesional: la de autor. El dos veces olímpico (Pekín y Londres) presentó “Sueño Olímpico”, una novela que, a través de la ficción, ofrece una mirada íntima y profunda sobre su camino, el que recorrió como atleta mexicano con el anhelo de participar en unos Juegos Olímpicos.

El libro, escrito en colaboración con el autor Jorge Cuervas, no solo reconstruye pasajes inspirados en la carrera del corredor capitalino, también rinde homenaje a figuras clave en su vida deportiva, como su entrenador Tadeusz Kempka, considerado uno de los pilares en el desarrollo del atletismo de fondo en México.

Busco mandar un mensaje de cómo fue el trabajo y dar a conocer una historia y un resultado que fue un hito, un resultado que no se ha logrado repetir. Vale la pena que las nuevas generaciones lo consideren", dijo en entrevista con El Heraldo de México el corredor que terminó sétimo lugar en cinco mil metros en Pekín 2008 y octavo para Londres 2012. Noticias Relacionadas Maru Campos abandera a atletas rarámuri que participarán en los Juegos Maestros Indígenas 2025 de Ottawa, Canadá

Mexicano Osmar Olvera supera a atletas chinos y gana el oro en el trampolín de 3 metros en Singapur

A lo largo de sus páginas, "Sueño Olímpico" se convierte en una especie de memoria emocional del deporte de alto rendimiento, que inició con un par de audios que grabó, mientras analizaba todas las andanzas que le tocó enfrentar.

Esta propuesta busca que el lector no solo recorra una historia deportiva, sino que también viva una experiencia sensorial completa. Foto: Erika Montoya

El legado de Juan Luis Barrios ahora en un libro

Lejos de enfocarse únicamente en los resultados o logros en la pista, el relato se adentra en la psicología del atleta, los sacrificios personales, el entorno familiar, la presión del alto rendimiento y las motivaciones internas que lo llevaron a alcanzar la final de los 5000 metros en Beijing 2008.

Uno de los elementos más singulares de la obra es su soundtrack literario. Cada capítulo está acompañado por una canción, una selección personal de Barrios que busca conectar con el lector desde lo emocional, y que representa la otra gran pasión del corredor: la música.

Esta propuesta busca que el lector no solo recorra una historia deportiva, sino que también viva una experiencia sensorial completa, a través de su otra pasión: la música y la locución, pues él soñaba con convertirse en locutor de radio. Aunque Barrios asegura que no dirá adiós a las pistas y seguirá corriendo, su presente lo encuentra en un periodo de transición.

Actualmente, trabaja como entrenador y acompañará a sus pupilos en el próximo Maratón de la Ciudad de México. No competirá como corredor, pero no descarta volver en futuras ediciones. Con este primer libro, Juan Luis Barrios no solo abre una ventana a su experiencia como atleta, sino que también entrega un testimonio que puede servir de inspiración para nuevas generaciones de corredores.