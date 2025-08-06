Isaac "Pitbull" Cruz: “Este cinturón representa madurez, sacrificio y un nuevo comienzo”

Luego de que Isaac “Pitbull” Cruz recibió el cinturón que lo acredita como campeón interino superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el pugilista mexicano expresó la importancia de alcanzar este nuevo logro con el respaldo de su familia.

Ellos son parte fundamental en cada preparación”, señaló el peleador, quien también resaltó el significado de pertenecer a una dinastía familiar de campeones.

En entrevista para El Heraldo de México, Pitbull Cruz también se refirió al interés del campeón puertorriqueño Subriel Matías en enfrentarlo, lo que podría abrir un nuevo capítulo en la histórica rivalidad boxística entre México y Puerto Rico.

Ese tipo de desafíos reflejan el nivel que hemos alcanzado”, comentó.

Foto: Erika Montoya

Con respecto al cinturón conseguido, el boxeador destacó la evolución personal y profesional que ha vivido desde sus inicios, señalando que ahora valora los logros desde una perspectiva más madura.

Creo que pues no podemos comparar de como empecé a cuatro rounds ahorita, creo que uno va avanzando, va madurando y va adquiriendo la experiencia no nada más deportiva, sino también para poderse desenvolver, dijo.

De cara al futuro, Cruz afirmó que su prioridad es una defensa exitosa antes de finalizar el 2025, y aunque contempla un eventual enfrentamiento con Matías, reconoció que dicho combate podría verse retrasado debido a compromisos mandatorios del campeón.