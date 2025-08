“Se la comió", revela un ex compañero de Mauro Icardi una curiosa anécdota del jugador

Mauro Icardi está constantemente en el centro de la escena sobre todo por sus escándalos amorosos. Actualmente un ex compañero del futbolista ha revelado una curiosa anécdota.

Se trata de Sergi Gómez, quien contó en las redes sociales, que Icardi en una oportunidad cazó una paloma, la cocinó y se la comió frente a él.

Esta es la anécdota del jugador y la paloma

Todo ocurrió cuando el rosarino llegó a las inferiores blaugranas en 2008. En este entonces compartía departamento con Gómez, Marc Muniesa y Sergi Roberto. Así es que Icardi invitó al primero de ellos a un parque al lado del predio, que contaba con "árboles muy altos".

Así es que el argentino sacó una madera en forma de Y, una goma comprada en la ferretería y se armó una gomera. Este es un elemento muy común sobre todo en los niños.

La conversación que mantuvieron fue la siguiente, "¿Ves ahí arriba del todo?", dijo Icardi. "Un árbol, no sé, de 20 m o 25 m. Digo, 'Sí, veo veo que es un pino y que tiene pues sus piñas, ¿no?'. A esto Icardi respondió 'No, no, más arriba.' Y había un palomo, pero que te lo juro que no se veía el palomo. Coge una piedra, estira así, hace 'plas' y ves que cae un palomo de 20 30 m arriba. '¿Pero qué haces, Mauro?' Dice, 'Vámonos'.

"Le saca todas las plumas, le saca las piedras que tiene aquí en el cuello, le abre un una percha de alambre, la pasa por dentro, enciende una hoguera, la cocina y se la come delante mía. Y digo, 'Buah, la que me espera, la que me espera de aquí en adelante si ya nada más empieza me encuentro con esa historia'. Se cargó una paloma, la cocinó y se la comió", concluyó el Sergi.

Luego de toda esta anécdota, Icardi estuvo en La Masí pero después pasó del Barcelona a la Sampdoria, equipo en el que debutó profesionalmente, a cambio de 300 mil dólares.

Después de esto el futbolista argentino, quien se había convertido en goleador del equipo, pasó al Inter, PSG y Galatasaray, club en el que radica en la actualidad.

