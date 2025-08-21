Inter Miami elimina a Tigres de la Leagues Cup con doblete de Luis Suárez

En duelos vibrantes de cuartos de final, Tigres y Toluca quedaron fuera de las semifinales de la Leagues Cup y sumaron otro fracaso ante equipos de la MLS.

El cuadro norteño cayó 2-1 ante el Inter Miami, donde el gran protagonista de la noche fue Luis Suárez, quien firmó un doblete desde el punto de penalti, con Javier Aquino como el gran villano por sus dos manos dentro del área.

El atacante uruguayo abrió el marcador, al minuto 23, con un cobro certero desde los once pasos, adelantando a los dirigidos por Javier Mascherano.

En la segunda parte, Tigres encontró la igualdad 1-1, al 67', gracias a Ángel Correa, tras pase de Juan Brunetta. El argentino alcanzó cinco goles en el certamen, consolidándose como máximo artillero.

Sin embargo, cuando parecía que el encuentro se definía en la tanda de penaltis, Suárez volvió a hacerse presente al 89’ con otro disparo efectivo desde el manchón, decretando el 2-1 definitivo en Miami.

Lionel Messi no tuvo participación en el partido, aunque el equipo supo responder sin su principal figura para seguir con vida en la competencia.

En Carson, California, Toluca no fue capaz de marcarle al cuadro rival en 90 minutos, y en la serie definitiva, el portero rival, Pedro Gallese, fue el protagonista con dos penaltis atajados, y concretó el tiro importante para imponerse con marcador final de 6-5.

Esta eliminación significa el primer fracaso de Antonio Mohamed como DT escarlata.

MAAZ